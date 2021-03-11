Мама датского теннисиста Хольгера Руне объяснила происхождение странной прически, с которой 17-летний спортсмен играет на турнире ATP в Сантьяго.
«В Дании все парикмахерские закрыты с декабря, а с территории турнира можно уехать только в отель, поэтому мы взяли резинки от масок, чтобы убрать волосы с лица», – приводит слова женщины представитель Академии тенниса Муратоглу, где тренируется ее сын.
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- Хольгер Руне прошел в финальный турнир ATP в Сантьяго через квалификацию. Во втором круге он обыграл Бенуа Пэра в двух сетах.
- В четвертьфинале 410-я ракетка мира сыграет с Федерико Дельбонисом.
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