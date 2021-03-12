Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в тур и поражение от Николоза Басилашвили во втором матче, а также рассказал о планах на грунтовый сезон.

«Все очень просто – я уже пережил поражение. Это подтверждение того, что мы на правильном пути. Я рад, что приехал сюда, рад своей игре. Возвращение оцениваю положительно. В целом тело в порядке, все могло быть намного хуже. Перед турниром я думал: «Как буду чувствовать себя во втором круге?» Я переживал, что по какой-то причине не смогу сыграть. Но чувствовал себя хорошо.

Перед травяным сезоном будет грунтовый. Так что выбора нет, кроме как играть на грунте, если я хочу проводить матчи. Грунт станет для меня либо хорошей практикой, либо плохой. Узнаю это только на деле, но вряд ли все будет плохо. Предполагаю, что сыграю несколько матчей», – цитирует 39-летнего Федерера Tennis Head

ATP Дубай Федерер снялся с Дубая после поражения от Басилашвили 3 ЧАСА НАЗАД

На турнире в Дохе швейцарец вышел в четвертьфинал, обыграв Дэна Эванса (7:6(8), 3:6, 7:5), но затем уступил Николозу Басилашвили (6:3, 1:6, 5:7).

Он снялся с турнира в Дубае и «Мастерса» в Майами.

До выступления в Дохе Федерер последний раз выходил на корт на Australian Open-2020. После этого он перенес операцию.

ATP Доха Федерер проиграл Басилашвили во 2-м матче после возвращения 15 ЧАСОВ НАЗАД