Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал возвращение в тур и поражение от Николоза Басилашвили во втором матче, а также рассказал о планах на грунтовый сезон.
«Все очень просто – я уже пережил поражение. Это подтверждение того, что мы на правильном пути. Я рад, что приехал сюда, рад своей игре. Возвращение оцениваю положительно. В целом тело в порядке, все могло быть намного хуже. Перед турниром я думал: «Как буду чувствовать себя во втором круге?» Я переживал, что по какой-то причине не смогу сыграть. Но чувствовал себя хорошо.
Перед травяным сезоном будет грунтовый. Так что выбора нет, кроме как играть на грунте, если я хочу проводить матчи. Грунт станет для меня либо хорошей практикой, либо плохой. Узнаю это только на деле, но вряд ли все будет плохо. Предполагаю, что сыграю несколько матчей», – цитирует 39-летнего Федерера Tennis Head.
ATP Дубай
Федерер снялся с Дубая после поражения от Басилашвили
- На турнире в Дохе швейцарец вышел в четвертьфинал, обыграв Дэна Эванса (7:6(8), 3:6, 7:5), но затем уступил Николозу Басилашвили (6:3, 1:6, 5:7).
- Он снялся с турнира в Дубае и «Мастерса» в Майами.
- До выступления в Дохе Федерер последний раз выходил на корт на Australian Open-2020. После этого он перенес операцию.
ATP Доха
Федерер проиграл Басилашвили во 2-м матче после возвращения
ATP Доха
Федерер обыграл Эванса в первом матче после операции