Спонсор украинской теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов разразился гневной тирадой в адрес критиков, которые атаковали спортсменку после ее поражения от Светланы Кузнецовой в Дубае.

«Мы все, только не лукавьте, амбициозные люди. Каждый день что-то доказываем себе, жене, друзьям, шефу, обществу. Считаем себя экспертами в чем-то, иногда во всем. Стараемся профессионально расти, читать, думать, учиться. Стараемся больше и больше зарабатывать (снова не лукавьте, что не в деньгах счастье, может, и не только в них, но в их количестве на очень большой процент, от 70+%).

Вы, да и я, какие в мире в своей профессии? 7098-е? 15365-е? 110534-е? Нет? Выше? 3171-е? Вот человек – третий-пятый в мире в своей профессии уже почти четыре года, стабильно. Четыре года. Подряд. Да, она проиграла матч россиянке Свете Кузнецовой во втором круге турнира в Дубае – кстати, очень хорошему игроку, трудяге, бывшей второй ракетке мира, опытной. И человек Светлана, кстати, очень хороший.

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И понеслось говно на вентилятор вторые сутки. Сплошные эксперты, ***** [блин]. Тупые, черноротые, ни *** [хрена] не отличающие бэкхенд от дропшота или драйв-воллей от форхенда, но с умными прыщавыми рожами, проливая кофе из растворимой банки на клавиатуру, брызжут слюной о патриотизме, расставании с бойфрендом, тиктоке, инстаграме, шоу типа Монатика и учат, учат, учат как подавать, куда бить, и как бегать.

Сорри, ругаюсь. Очень сорри. Каюсь. Но. Пошли Вы не просто на *** [хрен], а на *** [хрен] на север, направление даю, иначе не поймете. И просьба, владельцы сайтов и модераторы, вот зачем вам такой дешевый и вонючий хайп? Чего хотя бы ругательное и уничижительное не удалять и не банить?

Я эту девочку знаю с ее 13 лет, она стала чемпионкой именно у нас, в Харькове. Я горжусь ею. Украина гордится ею. Она лучшая. Она переписала все теннисные рекорды Украины за всю историю тенниса Украины. Она трудяга. Ее нельзя было с корта выгнать после тренировки. Да, ей был дан шанс и предоставлены все условия. Она всего достигла собственной работой. Черной пахотой. До крови и пота. Держись, Элина. Мы с тобой!» – написал бизнесмен в фейсбуке

Свитолина проиграла Кузнецовой со счетом 6:2, 4:6, 1:6.

Украинка занимает пятое место в текущем рейтинге WTA.

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