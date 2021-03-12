Российские теннисисты провели матчи на турнирах ATP в Марселе и Дохе.
Карен Хачанов не вышел в полуфинал марсельского турнира, уступив 287-й ракетке мира Мэттью Эбдену. Австралиец обыграл Хачанова в трех сетах – 4:6, 6:4, 6:2. В полуфинале Эбден сыграет с Даниилом Медведевым – будущая 2-я ракетка без проблем прошел итальянца Янника Синнера – 6:2, 6:4.
Андрей Рублев вылетел в полуфинале турнира в Дохе. Рублев уступил Роберто Баутиста-Агуту в двух сетах – 3:6, 3:6. Этот матч стал первым для Андрея на одиночном турнире – он дошел до поздней стадии благодаря отказам Ришара Гаске и Мартона Фучовича.
ATP Доха
Рублев не сыграл ни одного матча и дошел до полуфинала ATP 250
- В паре с Асланом Карацевым Рублев дошел до финала парного турнира в Дохе.
- Финал Дэниэлл/Освальд – Карацев/Рублев состоится 12 марта в 21:30 (мск).
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