ATP и WTA 15 марта обновили рейтинги. Российский теннисист Даниил Медведев официально стал второй ракеткой мира, обойдя испанца Рафаэля Надаля. До идущего первым Новака Джоковича Медведева после победы в Марселе отделяют 2068 очков. У Надаля он выигрывает 270 баллов.
Также в десятке расположились Доминик Тим, Стефанос Циципас, Роджер Федерер, Андрей Рублев, Диего Шварцман и Маттео Берреттини. Третья ракетка России Карен Хачанов опустился на одну строчку и стал 22-м, Аслан Каранцев поднялся на три позиции и идет на 42-м месте. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 008.
ATP Марсель
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2 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9940.
3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8625..
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6765.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6375.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5635.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5011.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3640.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3453.
22 (21). Карен Хачанов (Россия) – 2200...
42 (45). Аслан Карацев (Россия) – 139.
Даниил Медведев, Россия
Фото: Getty Images
В женском рейтинге десятка не изменилась – в топ-3 по-прежнему идут Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп, Серена Уильямс – седьмая. Первая ракетка России Екатерина Александрова потеряла одну строчку и располагается на 34-м месте. Также позиции потеряла Вероника Кудерметова, а Светлана Кузнецова после победы над Элиной Свитолиной поднялась на два места и стала 39-й.
Всего в топ-100 расположились восемь теннисисток из России. Полный рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915.
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4815.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571.
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900.
36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...
39 (41). Светлана Кузнецова (Россия) – 1735...
45 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
61 (58). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...
72 (71). Анна Блинкова (Россия) – 1114...
73 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...
94 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.
- Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP заморожено до середины марта, затем оно будет проводиться частично.
- На завершившейся неделе Медведев завоевал в Марселе 10-й титул.
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