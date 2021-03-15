ATP и WTA 15 марта обновили рейтинги. Российский теннисист Даниил Медведев официально стал второй ракеткой мира, обойдя испанца Рафаэля Надаля. До идущего первым Новака Джоковича Медведева после победы в Марселе отделяют 2068 очков. У Надаля он выигрывает 270 баллов.

Также в десятке расположились Доминик Тим, Стефанос Циципас, Роджер Федерер, Андрей Рублев, Диего Шварцман и Маттео Берреттини. Третья ракетка России Карен Хачанов опустился на одну строчку и стал 22-м, Аслан Каранцев поднялся на три позиции и идет на 42-м месте. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 008.

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2 (3). Даниил Медведев (Россия) – 9940.

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9670.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8625..

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6765.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6375.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5635.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5011.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3640.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3453.

22 (21). Карен Хачанов (Россия) – 2200...

42 (45). Аслан Карацев (Россия) – 139.

Даниил Медведев, Россия Фото: Getty Images

В женском рейтинге десятка не изменилась – в топ-3 по-прежнему идут Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп, Серена Уильямс – седьмая. Первая ракетка России Екатерина Александрова потеряла одну строчку и располагается на 34-м месте. Также позиции потеряла Вероника Кудерметова, а Светлана Кузнецова после победы над Элиной Свитолиной поднялась на два места и стала 39-й.

Всего в топ-100 расположились восемь теннисисток из России. Полный рейтинг – тут

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915.

8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4815.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571.

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900.

36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...

39 (41). Светлана Кузнецова (Россия) – 1735...

45 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

61 (58). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...

72 (71). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

73 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...

94 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.

Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP заморожено до середины марта, затем оно будет проводиться частично.

На завершившейся неделе Медведев завоевал в Марселе 10-й титул.

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