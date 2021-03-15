На прошедшей теннисной неделе Россия взяла два титула (одиночный и парный), Даниил Медведев официально поднялся на второе место рейтинга ATP, а легендарный Роджер Федерер вернулся на корт после более чем годичного отсутствия. Eurosport.ru представляет обзор недавних турниров.

Десятый титул Медведева в Марселе

С треском проиграв в Роттердаме, русский номер один исправился в Марселе и больше не допускал осечек: на пути к финалу он выбил Егора Герасимова, Янника Синнера и Мэттью Эбдена. На белоруса и итальянца хватило двух сетов, 221-я ракетка мира из Австралии снялся при счете 6:4, 3:0 в пользу Медведева.

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В финале Даниил играл против француза Пьер-Южа Эрбера, и коэффициенты на победу фаворита (Эрбер – 73-й номер рейтинга) не зашкаливали: у Медведева катастрофическая статистика с французами, особенно во Франции, а Эрбер прошел в четвертьфинале Стефаноса Циципаса. Поэтому здесь пришлось задействовать три сета. К счастью, в этот раз российский теннисист не поплыл – 6:4, 6:7(4), 6:4 и десятый титул.

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15 марта Медведев взлетел на второе место ATP. Это произошло бы, даже проиграй он Герасимову первый матч, но с трофеем обходить Рафу Надаля однозначно приятнее. «У меня был шанс обеспечить себе вторую строчку в Роттердаме, если бы я дошел до финала Так что я был расстроен, что стану номером два без хорошего результата. Но в Марселе у меня был еще один шанс, и теперь я чувствую, что это заслуженно», – прокомментировал Даниил исторический успех.

Также в посеве Марселя был Карен Хачанов, но его остановил тот самый Эбден с 221-го места: 4:6, 6:4, 6:2 в пользу андердога. До этого Хачанов не без напряжения прошел Маккензи Макдональда, который тоже не входит в топ-100 – в первом сете пришлось играть тай-брейк.

Рублев и Карацев не смогли в одиночке, но взяли пару

Андрей Рублев и Аслан Карацев выбрали Доху и не дошли до личного финала. Карацев в первом матче после сенсационного полуфинала Australian Open c «баранкой» прошел местного спортсмена без рейтинга, но у первого сеяного Доминика Тима взял только один сет – 6:7(5), 6:3, 6:2 в пользу австрийца.

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Рублев вовсе не выходил на корт до полуфинала: поочередно снялись Ришар Гаске и Мартон Фучович. В соцсетях сразу появились мемы о том, что после суперсерии Андрея на низкорейтинговых турнирах его так боятся, что не хотят выходить на корт, но Роберто Баутиста-Агут все же отважился и закрыл Рублева в двух партиях. А сам в финале проиграл грузину Николозу Басилашвили, который до Дохи победил только в двух матчах из 16.

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Зато Рублев и Карацев оторвались в паре, взяв финал со счетом 7:5, 6:4 у интернациональныого дуэта Маркус Дэниел (Австралия)/Филипп Освальд (Австрия). Это первый совместный титул теннисистов (помимо ATP Cup, где игрались также одиночные встречи), финал стал для них всего шестым матчем.

Федерер вернулся и выиграл только один матч

К Дохе были прикованы все теннисные взгляды – этот ивент выбрал для возвращения 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер, который не играл с Australian Open-2020 из-за травмы и операции. Швейцарец сохранил место в топ-5 благодаря замороженному из-за пандемии рейтингу и начал со второго круга, где попал на Дэна Эванса из Британии. Федерер победил, но только в трех сетах – первый он вырвал на тайбрейке. 7:6(8), 6:3, 7:5 – итог первого матча великого Роджера после камбэка.

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Но в четвертьфинале маэстро попал на Басилашвили, который внезапно решил провести турнир жизни. Федерер забрал первый сет, но во втором сумел взять всего один гейм. В решающем сете он имел матчбол на подаче соперника, но грузин его отыграл и вскоре брейканул. Подал на матч и отправил Роджера готовиться к следующим турнирам. С турнира в Дубае Федерер уже снялся, решив, что нужно тренироваться еще больше.

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Гарин взял домашний титул

У некоторых грунтовый сезон уже начался, и в Чили на домашних кортах предсказуемо победил Кристиан Гарин, обожающий это покрытие. 20-я ракетка мира был первым сеяным и без проблем прошел четырех соперников, не входящих в сотню. Только в финале он отдал один сет аргентинцу Факундо Баньису.

Кузнецова прошла Свитолину в Дубае

Российские теннисистки титулов предсказуемо не взяли, но продемонстрировали неплохие результаты в отдельных матчах. Светлана Кузнецова дошла до 1/8 финала в Дубае, выбив первую сеяную Элину Свитолину – 2:6, 6:4, 6:1. Украинку после этого матча захейтили болельщики – пришлось вступаться ее спонсору, причем в нецензурной форме . Анна Потапова дошла аж до четвертьфинала – ее жертвой стала шестая сеяная Белинда Бенчич. Но обе россиянки вылетели от будущей финалистки Барборе Крейчиковой, которая уступила борьбу за титул Гарбинье Мугурусе.

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Вероника Кудерметова дошла до второго круга, Анастасия Павлюченкова вылетела в первом (от Кудерметовой), Екатерина Александрова проиграла на старте Кори Гауфф, Дарья Касаткина – Ализе Корне.

Бушар вышла в первый хардовый финал с 2016-го

В Гвадалахаре любители тенниса пристально следили за канадкой Эжени Бушар – экс-пятой ракеткой мира и финалисткой Уимблдона. Теперь Бушар стоит 116-й, но на мексиканском турнире дошла до финала, попутно обыграв более рейтинговых Каю Юван и Элизабетту Коччиаретто. Но в битве за титул Эжени не справилась с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

В первом круге вылетели Варвара Грачева, Анна Бликова и Анна Калинская.

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