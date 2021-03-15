Роджер Федерер вернулся в тур на турнире в Дохе и выбыл в третьем круге от Николоза Басилашвили. При этом швейцарец остался доволен своим теннисом. Позднее Роджер снялся с соревнований в Дубае и рассказал о своих планах на следующие месяцы.
«Это [возвращение] важный шаг для меня. Как я уже сказал: я еще не готов на 100%. Чувствую и вижу это. Для меня важно быть на 100% готовым к турнирам на траве. Я все еще работаю над собой и выстраиваю свой путь, это была лишь ступенька.
Роджер Федерер
Фото: Getty Images
Теннис
10-й титул Медведева, камбэк Федерера. Обзор теннисной недели
Хочу быть на 100% готов к Уимблдону. Счастлив снова играть в туре и рад, что приехал в Доху. Так что для меня это положительный результат.
Когда мне сделали вторую операцию, я сразу подумал об Открытом чемпионате Австралии. Когда понял, что прогресс минимален и что мне нужно быть осторожнее, решил, что мне нужно изменить свой график.
В течение следующих четырех месяцев мне и моей команде нужно будет уметь оценивать календарь и выяснять, с каким объемом работы может справиться мое тело. Это лучший способ подготовиться к моему настоящему старту сезона – на траве», – цитирует Роджера Tennis World USA.
- Федерер сыграл в Дохе после 14-месячной паузы.
- В обновленном рейтинге Роджер занимает 6-е место.
Теннис
«Выбора нет». Федерер сыграет на грунте в сезоне-2021
ATP Дубай
Федерер снялся с Дубая после поражения от Басилашвили