Роджер Федерер вернулся в тур на турнире в Дохе и выбыл в третьем круге от Николоза Басилашвили. При этом швейцарец остался доволен своим теннисом. Позднее Роджер снялся с соревнований в Дубае и рассказал о своих планах на следующие месяцы.

«Это [возвращение] важный шаг для меня. Как я уже сказал: я еще не готов на 100%. Чувствую и вижу это. Для меня важно быть на 100% готовым к турнирам на траве. Я все еще работаю над собой и выстраиваю свой путь, это была лишь ступенька.

Роджер Федерер Фото: Getty Images

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Хочу быть на 100% готов к Уимблдону. Счастлив снова играть в туре и рад, что приехал в Доху. Так что для меня это положительный результат.

Когда мне сделали вторую операцию, я сразу подумал об Открытом чемпионате Австралии. Когда понял, что прогресс минимален и что мне нужно быть осторожнее, решил, что мне нужно изменить свой график.

В течение следующих четырех месяцев мне и моей команде нужно будет уметь оценивать календарь и выяснять, с каким объемом работы может справиться мое тело. Это лучший способ подготовиться к моему настоящему старту сезона – на траве», – цитирует Роджера Tennis World USA

Федерер сыграл в Дохе после 14-месячной паузы.

В обновленном рейтинге Роджер занимает 6-е место.

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