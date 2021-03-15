Восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал, что по-прежнему не заработал на собственную квартиру. При этом за 7-летнюю профессиональную карьеру он выиграл почти 8 млн долларов призовых.

«В 2020 году мне пришлось заплатить членам моей команды за 5 месяцев без участия в соревнованиях из-за коронавируса. К счастью, мне не нужно было платить ни за какие авиабилеты. Я все еще зарабатывал деньги, но теннис – очень дорогостоящий вид спорта», – цитирует Рублева независимый журналист Луиджи Гатто.

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Также в твиттере Гатто появилась цитата Рублева, посвященная Рафаэлю Надалю и его выступлению на «Ролан Гаррос». «Он выиграл 13 титулов Открытого чемпионата Франции. Это должно мотивировать нас выиграть турнир хотя бы раз. Рафа ассоциируется с тем, кто всегда борется до конца несмотря ни на что. Он умрет на корте, но продолжит бороться», – заявил Рублев.

Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP.

В 2020-м он стал лидером тура по выигранным турнирам (5), опередив даже Новака Джоковича.

В 2021-м Андрей помог России победить на ATP Cup, а также взял трофей в Роттердаме.

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