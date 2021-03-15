Боснийского теннисиста Дамира Джумхура дисквалифицировали с матча второго раунда квалификации турнира ATP в Акапулько против Ботика Ван де Зандсхулпа за угрозы в адрес судьи на вышки.

При счете 5:5 Джумхур проиграл свою подачу, швырнул ракетку на корт и направился в сторону судьи, которого босниец обвинил в ошибке. После гневной тирады Джумхуру было вынесено предупреждение за неспортивное поведение.

В начале следующего гейма Джмухур снова обратился к судье, получил новое предупреждение и штраф на очко. Разгневанный теннисист отказался продолжать матч. Джумхур выкрикивал оскорбления в адрес судьи, требовал, чтобы тот спустился с вышки и обещал его убить. В итоге дело закончилось дисквалификацией боснийца.

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Матч был прерван при счете 6:5 в пользу Ван де Зандсхулпа. Вероятно, на этом инцидент не закончится, и Джумхура ждет крупный штраф от ATP Tour.

Джумхур стал первым игроком, которого сняли с матча после той самой дисквалификации Новака Джоковича на US Open-2020. Тогда серба наказали за случайное попадание мячом в линейного судью.

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