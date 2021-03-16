Вторая ракетка мира Даниил Медведев оценил шансы возглавить мировой рейтинг ATP. Российский теннисист поднялся на вторую строчку 15 марта.
«Шансы всегда оценивать тяжело. Ты можешь только работать на тренировках и стараться выиграть каждый турнир, пусть даже это нереально. Мне действительно практически нечего защищать на грунте. За последние два года в Монте-Карло и Барселоне у меня были хорошие результаты, которые пока частично в любом случае идут в зачет, но на «мастерсах» в Мадриде и Риме, а также на «Ролан Гаррос» я ничего не получил. Так что возможности есть. Постараюсь показывать хорошие результаты и, естественно, надеюсь когда-нибудь добраться и до первой строчки», – приводит слова Медведева «Коммерсант».
- Медведев обошел испанца Рафаэля Надаля в рейтинге ATP.
- В финале турнира ATP в Марселе Даниил обыграл Пьер-Южа Эрбера.
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