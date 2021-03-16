Швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участие в «Мастерс», который состоится в Монте-Карло.

С турнира также снялся представитель Канады Денис Шаповалов, сообщает журналист Лука Фиорино в твиттере . После вылета из турнира в Дохе Федерер планировал играть на грунте, но в заявке на турнир в Монте-Карло его нет. Швейцарец вряд ли будет ждать уайлд-кард, так как его могли заявить напрямую.

На турнире в Дохе Федерер вышел в четвертьфинал, обыграв Дэна Эванса (7:6(8), 3:6, 7:5), но затем уступил Николозу Басилашвили (6:3, 1:6, 5:7).

До выступления в Дохе Федерер последний раз выходил на корт на Australian Open-2020. После этого он перенес операцию.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 11 по 18 апреля.

Теннис Федерер: «Для меня важно быть на 100% готовым к Уимблдону» ДЕНЬ НАЗАД

Теннис 10-й титул Медведева, камбэк Федерера. Обзор теннисной недели ВЧЕРА В 07:44