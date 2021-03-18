Через год после старта теннисного локдауна из-за пандемии коронавируса журналисты вычислили, как выглядела бы десятка ATP-тура при традиционном подсчете по итогам 52 недель. России определенно стоит жалеть о заморозке – без нее в топ-3 находился бы не только Даниил Медведев, но и Андрей Рублев, который пока застрял на восьмой строчке.

Рублев бы поднялся на третье место: как и сейчас, его бы опережали Новак Джокович и Медведев. Четвертым бы все равно стоял Доминик Тим, пятым – Рафаэль Надаль (сейчас – 3), шестым – Александр Зверев (сейчас – 7), седьмым – Стефанос Циципас (сейчас – 5), восьмым – Диего Шварцман (сейчас – 9). В десятку бы вошли Милош Раонич и Пабло Каррено-Буста, а вплотную к топ-10 подобрались бы Аслан Карацев и Янник Синнер.

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Рублев прокомментировал неудачные для себя последствия заморозки после очередной победы на ATP 500 – в Дубае он обыграл Тейлора Фритца и вышел в четвертьфинал. «Если бы была обычная система, мне кажется, я был бы четвертым в мире. Что для меня лучше: быть восьмым или четвертым? При нынешней системе мне гораздо сложнее стать четвертым, так что вот ответ», – немного обсчитался российский теннисист.

«Очевидно, что в любой рейтинговой системе есть как положительные, так и отрицательные стороны. Нам сказали, что будет так, и мы вроде бы должны подчиняться. Хотя с другой стороны, стало же гораздо сложнее подниматься в рейтинге. Например, Рублев выиграл где-то 25 пятисотников, но поднялся не так высоко, как мог бы. С одной стороны, хорошо, что ты не опускаешься, но с другой подниматься стало куда сложнее», – согласен канадец Денис Шаповалов.

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Высказался и Александр Зверев, который тоже потенциально потерял одну строчку. «Я главный болельщик Роджера Федерера, но он не играл год, а в рейтинге стоит выше меня. Я за это время сыграл в финале «Большого шлема», в финале «Мастерса». Нынешняя система – просто катастрофа», – справедливо сетует немец.

Рублев в четвертьфинале Дубая сыграет против Мартона Фучовича.

Его победная серия на турнирах серии ATP 500 достигла 22 матчей, Андрея превосходит только Федерер.

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