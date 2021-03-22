Перед стартом крупного турнира серии «Мастерс» в Майами у теннисистов и теннисисток прошли по два соревнования – категории 250 и 500. И в самых престижных из них побеждали русские игроки.

Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере

На второй неделе марта Аслан Карацев в паре с Андреем Рублевым уработали всех в парном разряде в Дохе и подняли над головой трофей (или как назвать эти статуэточки за победу в Катаре?). В Дубае же Карацев с Рублевым встретились уже в полуфинале. Причем путь Андрея выглядел проще – матчи с финном из квалификации, 15-м сеяным Фритцем и вечным пассажиром Фучовичем трудностей не вызвали и закончились в двух сетах.

ATP Дубай Карацев выиграл 1-й титул в карьере и вошел в топ-30 рейтинга ВЧЕРА В 16:27

Аслан Карацев, Россия, турнир ATP 500 Дубай Фото: Getty Images

Обладатель уайлд-кард Карацев стартовал с первого круга, выиграл белоруса Герасимова в двух партиях и три следующих раунда мучился в трехсетовиках – сложно было и с британцем Эвансом, и с итальянцами Сонего и Синнером из второго десятка посева. Но в очном матче с Рублевым Аслан смотрелся симпатичнее и более цельным. Он надежно принимал, транжирил брейк-пойнты и глупо отдал вторую партию в самом последнем гейме. Зато на десайдере главная сенсация сезона сохранил больше нервов и прошел в первый одиночный финал в карьере – 6:2, 4:6, 6:4.

В решающем матче Карацев встретил еще одну неожиданность Дубая – квалифая из ЮАР Ллойда Харриса. Африканец высадил из сетки первую ракетку турнира Доминика Тима, затем Крайновича с Нисикори, а в полуфинале ушел с отставания 0-1+брейк и победил на тай-брейке канадца Шаповалова.

Правда, сил Харриса на титульную встречу не хватило: у Карацева временами дрожали руки, но не так сильно, чтобы не забрать титул за 75 минут – 6:3, 6:2. По итогам недели Аслан попал в первую 30-ку рейтинга ATP и стал 27-м в мире. Неплохо для парня, который год назад обитал в третьей сотне.

Касаткина со вторым титулом сезона и снова в топ-50

Дарья Касаткина, Россия, WTA 500 Санкт-Петербург Фото: Getty Images

Сетка St. Petersburg Ladies' Trophy получилась неожиданно слабой, несмотря на статус WTA 500 – первый номер посева получила Екатерина Александрова, из иностранок самыми громкими именами радовали чемпионка «ТБШ» Остапенко и обладательница Кубка Федерации-2019 Младенович.

Правда, обе слились еще в двух стартовых кругах, так что в Питере тон задавали ветераны – двукратная чемпионка «Шлемов» Кузнецова и экс-вторая ракетка мира Звонарева. В четвертьфиналы вовсе вышли семь русских девушек – историческое достижение для национального тенниса, плюс такого массового захвата 1/4 на турнире не было с Окленда-1993.

Лучше всех в итоге оказалась Дарья Касаткина. Самая непосредственная русская теннисистка по примеру Карацева мучилась в трехсетовиках, а в полуфинале прибила Кузнецову с каким-то типично женско-качельным счетом 1:6, 6:0, 6:2. Соперница по финалу Маргарита Гаспарян снялась по ходу второго сета – подвела травма спины, беспокоящая Марго еще с Австралии, и не помогают даже обезболивающие.

Касаткина взяла второй турнир в сезоне (первым был WTA 250 в Мельбурне после AO-2021), подпрыгнула почти на 20 позиций в рейтинге и снова пошла в топ-50 – теперь она 42-я. Самый внушительный рывок в чарте удался Гаспарян – финал Санкт-Петербурга вознес ее почти на 40 строчек, Рита уже на 88-м месте.

В Мексике доминировали Саша Зверев и канадка-ноунейм

Александр Зверев, Германия Фото: Eurosport

Те, кто не попал под горячие руки Карацева и Касаткиной, отправились в Мексику. Рейтинг турнира в Акапулько, ай-яй-яй-яй, возглавили Стефанос Циципас и Александр Зверев, они же встретились в решающем матче. Саша сохранил больше сил из-за отказа Каспера Рууда в четвертьфинале и в целом выглядел свежее Циципаса – 6:4, 7:6 (3).

Стефанос уверенно набирает очки второй месяц подряд – помимо Акапулько у него полуфинал на Australian Open и в Роттердаме и 1/4 в Марселе. Правда, до топ-4 мирового рейтинга еще больше 1500 очков, на уровне ATP 500 Степа проиграл все шесть финалов.

Турнир в Монтеррее неожиданно выиграла канадка из подвала первой сотни Лейла-Энни Фернандес. 18-летняя дочь эквадорца и канадки филиппинского происхождения за все матчи встретила только одну сеяную (Соррибес Тормо в полуфинале) и не отдала за пять встреч ни одной партии. В рейтинге WTA Фернандес уже поднялась на 72-е место.

Чего ждать в следующие семь дней

В последнюю неделю марта нас ждет «Мастерс» в Майами, который терпит потерю за потерей. Об отказе уже заявили Рафаэль Надаль и Новак Джокович, из-за чего первой ракеткой мужской части станет Даниил Медведев. Всего в основной сетке не будет пятерых мальчишек из топ-10 и 32 игроков из первой сотни.

У девушек во Флориду не приедет Серена Уильямс. Но это, возможно, самая крупная потеря – пока в заявке Барти, Осака, Халеп, Кенин, Свитолина, Ка.Плишкова, Соболенко, Андрееску и прочий цвет женского тенниса. Но, возможно, пока вы читаете этот абзац, еще кто-то в твиттере объявил, что лучше бы подготовиться к грунтовому сезону в Европе, а то этот Майами только загнивает и загнивает.

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