ATP и WTA представили обновленные рейтинги, в которых очень много радующих российских болельщиков изменений. Несколько отечественных игроков добились значительного прогресса и даже обновили личные рекорды.

Аслан Карацев благодаря победе на турнире ATP 500 в Дубае поднялся с 42-й на 27-ю позицию – еще год назад он стоял в середине третьей сотни. Остальные российские игроки топ-100 своего положения не изменили.

Аслан Карацев, Россия, турнир ATP 500 Дубай Фото: Getty Images

WTA Санкт-Петербург Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге 17 ЧАСОВ НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 008 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9 940

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 670

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 625

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6 950

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6 375

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 6 070

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5 101

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3 453...

22 (22). Карен Хачанов (Россия) – 2 200...

27 (42). Аслан Карацев (Россия) – 1 888.

Дарья Касаткина, Россия, WTA 500 Санкт-Петербург Фото: Getty Images

В женской классификации три теннисистки из России поднялись вверх – Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова и Маргарита Гаспарян. Кузнецова на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, Дарья Касаткина там же выиграла титул, в финале одолев Гаспарян.

Экс-теннисистка топ-10 Касаткина поднялась на 19 позиций и стала четвертой ракеткой России (42-я в мире), опередив Анастасию Павлюченкову. Гаспарян вернулась в топ-100 и теперь идет 88-й.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7 255;

4 (4). София Кенин (США) – 5 760;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5 370;

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5 205;

7 (7). Серена Уильямс (США) – 4 915;

8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) – 4 815;

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4 735;

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4 571...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 900;

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 865...

37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) – 1 820...

42 (61). Дарья Касаткина (Россия) – 1 710...

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 630...

73 (71). Анна Блинкова (Россия) – 1 114...

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...

88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) – 948...

99 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.

На этой неделе фанатов тенниса ждут большие турниры – «Мастерс» и «Премьер» в Майами.

Даниил Медведев после снятия Новака Джоковича будет первым сеяным соревнований.

WTA Санкт-Петербург Касаткина и Гаспарян сыграют в финале турнира в Санкт-Петербурге ВЧЕРА В 20:01