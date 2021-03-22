ATP и WTA представили обновленные рейтинги, в которых очень много радующих российских болельщиков изменений. Несколько отечественных игроков добились значительного прогресса и даже обновили личные рекорды.
Аслан Карацев благодаря победе на турнире ATP 500 в Дубае поднялся с 42-й на 27-ю позицию – еще год назад он стоял в середине третьей сотни. Остальные российские игроки топ-100 своего положения не изменили.
Аслан Карацев, Россия, турнир ATP 500 Дубай
Фото: Getty Images
WTA Санкт-Петербург
Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 008 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9 940
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 670
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 625
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6 950
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 6 375
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 6 070
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5 101
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3 453...
22 (22). Карен Хачанов (Россия) – 2 200...
27 (42). Аслан Карацев (Россия) – 1 888.
Дарья Касаткина, Россия, WTA 500 Санкт-Петербург
Фото: Getty Images
В женской классификации три теннисистки из России поднялись вверх – Дарья Касаткина, Светлана Кузнецова и Маргарита Гаспарян. Кузнецова на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, Дарья Касаткина там же выиграла титул, в финале одолев Гаспарян.
Экс-теннисистка топ-10 Касаткина поднялась на 19 позиций и стала четвертой ракеткой России (42-я в мире), опередив Анастасию Павлюченкову. Гаспарян вернулась в топ-100 и теперь идет 88-й.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 186 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 835;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7 255;
4 (4). София Кенин (США) – 5 760;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5 370;
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5 205;
7 (7). Серена Уильямс (США) – 4 915;
8 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) – 4 815;
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4 735;
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4 571...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 900;
35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 865...
37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) – 1 820...
42 (61). Дарья Касаткина (Россия) – 1 710...
46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 630...
73 (71). Анна Блинкова (Россия) – 1 114...
75 (74). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...
88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) – 948...
99 (94). Варвара Грачева (Россия) – 858.
- На этой неделе фанатов тенниса ждут большие турниры – «Мастерс» и «Премьер» в Майами.
- Даниил Медведев после снятия Новака Джоковича будет первым сеяным соревнований.
WTA Санкт-Петербург
Касаткина и Гаспарян сыграют в финале турнира в Санкт-Петербурге
ATP Дубай
Карацев взял 1-й титул в жизни. До топ-уровня не хватает одного