Датский теннисист Хольгер Руне попросил Новака Джоковича о совместных тренировках в инстаграме. Первая ракетка мира согласился.

«Если честно, я просто обратился к нему с просьбой в инстаграме. Увидел, что он снялся с Майами и находится в Монако. А потом он мне ответил: «Да, мы можем потренироваться». Это здорово, это придает мне уверенности, потому что он точно не станет тренироваться с кем попало. О лучшем партнере для тренировок я и мечтать не мог. Он лучший в мире. Для меня это станет хорошей проверкой.

Надеюсь, мы будем играть тренировочные сеты, и я смогу взять хотя бы один. У меня уже есть опыт на уровне ATP, знаю, что разница не очень большая. Все зависит от мелочей и решений, который ты принимаешь в разных ситуациях. Но я считаю, что смогу с ним бороться», – приводит слова Руне Sport TV2

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17-летний Хольгер Руне – 317-я ракетка мира.

Он поднялся почти на 100 пунктов в рейтинге после того, как дошел до четвертьфинала турнира ATP в Сантьяго через квалификацию.

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