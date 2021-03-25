Болельщики Аслана Карацева сочинили песню о российском теннисисте на английском языке. Композиция посвящена неожиданному взлету спортсмена в 2021 году.
«Как биткоин растут его акции, выглядит так, будто он даже не старается. Каждый мяч, по которому он бьет, летит в цель – Аслан Карацев», – поется в припеве.
«Кто мог знать, что он зайдет так далеко? Первый титул ATP в Дубае, был 253-м в июле, сейчас – в топ-30, и он продолжает лететь вверх».
Теннис
У России 4 игрока в топ-30, Касаткина – 42-я. Рейтинги ATP и WTA
- В 2021 году Аслан Карацев дошел до полуфинала Australian Open, выиграл парный турнир ATP в Дохе с Андреем Рублевым и одиночный в Дубае.
- Сейчас Карацев идет на 27-м месте рейтинга ATP. Год назад Аслан занимал 253-е место, в начале 2021-го – 112-е.
Теннисист Аслан Карацев победил в Дубае и взял первый титул в жизни. До топ-уровня не хватает одного
ATP Дубай
Карацев взял 1-й титул в жизни. До топ-уровня не хватает одного
ATP Дубай
Карацев выиграл 1-й титул в карьере и вошел в топ-30 рейтинга