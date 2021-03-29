20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал о целях на продолжение карьеры.

«Я хочу выигрывать крупные турниры и побеждать лучших теннисистов в мире. Не собираюсь возвращаться, чтобы играть во вторых раундах непонятно где. Знаю, что нужно сделать для этого. Это часть мечты и часть логики, логическая мечта.

Я очень много тренируюсь, хотя не рассказываю часто об этом. Надеюсь, люди понимают, как много я работаю, чтобы достичь этого уровня. Никогда не прекращал играть так надолго, как после двух операций на колене в 2020 году. Бездействие – это самое сложное», – заявил Федерер в интервью журналу Numero (цитата по TennisHead ).

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За последние 14 месяцев 39-летний швейцарец провел лишь два матча. На турнире в Дохе он победил Дэна Эванса, но в третьем круге проиграл Николозу Басилашвили.

После поражения Федерер снялся со следующего турнира в Дубае и объявил, что будет готовиться к грунтовому сезону.

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