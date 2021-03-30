17-летний теннисист Лео Борг, сын бывшей первой ракетки мира Бьорна Борга, проиграл японцу Таро Дэниелу в первом круге «Челленджера» в Марбелье.
Шведский спортсмен уступил со счетом 1:6, 2:6, а это поражение стало для него третьим в трех матчах на турнирах серии. Ранее Лео Борг проиграл латвийцу Эрнесту Гулбису в первом круге «Челленджера» в По (2:6, 3:6) и Цзэн Цзэну из Тайвани на старте турнира в Бергамо.
  • За последний год Лео Борг провел 5 матчей на взрослом уровне, в которых сумел взять лишь 1 сет.
  • 64-летний Бьорн Борг – 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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