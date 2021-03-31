Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис восстановили общий аккаунт в инстаграме. После Australian Open спортсмены объявили о перерыве в отношениях.
Свитолина и Монфис опубликовали в сторис три картинки с любовными цитатами: «Если любовь не безумна, то это не любовь», «Ты и я. Любовь. Навсегда» и «Наша любовь вечна». Также в сторис появилось фото рисунка пары с эмодзи двух сердечек.
Теннис
Свитолина прикрылась только одеялом на новой фотосессии
- Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Майами. В следующем матче Элина сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти.
- Монфис не выходил на корт после вылета с Australian Open, когда в первом круге он уступил финну Эмилу Руусвуори.
Теннис
Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях
Australian Open
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