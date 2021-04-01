В 2016 году талантливый тинейджер Саша Зверев блеснул победой над Федерером на турнире в Халле и оказался самым молодым участником топ-20 со времен Джоковича. В следующем сезоне вундеркинд взял «Мастерсы» в Риме (в финале пал Новак) и в Монреале (в двух сетах уничтожил великого швейцарца). Такой успех в 20 лет приковал внимание к Звереву и сделал белокурого гиганта неофициальным лидером некстген – Даниил Медведев и Стефанос Циципас вышли на высочайший уровень чуть позже. Медиа и эксперты восхищались мощью, силой подачи, умным движением и оборонительной игрой немца.

Три года назад Зверев уничтожал топов на Итоговом турнире и казался слишком взрослым для своего возраста. Когда ровесники одерживали первые профессиональные победы, от него уже ждали успехов на «Шлемах». К 2021-му отношение изменилось: Александр по-прежнему в элите ATP и считается одним из фаворитов на каждом турнире, но теперь его все чаще считают инфантильным и капризным. Мнения болельщиков разделились. Одни защищают Зверева от травли, другие рассуждают, что он оказался не готов к статусу главного наследника Большой тройки.

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Одна из причин хейта сводится к тому, насколько часто игра немца не соответствует ожиданиям, которые сам спортсмен подогревает имиджем селебрити и громкими интервью. Например, перед финалом US Open-2020 против Доминика Тима Зверев сказал, что титул разыграют два лучших игрока в мире – естественно, такая реплика возмутила болельщиков Надаля, который не заявился на турнир из-за пандемии, и Джоковича, которого дисквалифицировали за попадание мячом в линейную судью. В другой раз Саша раскритиковал рейтинговую систему ATP и заявил, что должен занимать место выше травмированного Федерера.

Один из болельщиков на Reddit так объяснил негатив против Александра в ветке под названием «Может ли кто-нибудь объяснить, почему Зверева так ненавидят?»: «Он слишком много думает о себе в отличие от Кирьоса, который бывает дерзким, но психует не из-за самоуверенности, а потому что, наоборот, не чувствует себя достаточно уверенно. Зверев считал, что он перевернет теннис после двух побед на «Мастерсах», а теперь раз за разом првоаливается. Он должен либо быть скромнее против средних игроков, которые его обыгрывают, либо действительно доминировать и претендовать на мэйджоры. Тогда его поведение будет оправдано».

Критики Зверева отмечают, что немец слишком часто спорит с арбитрами и болельщиками, разваливается по ходу матчей и психует, чтобы считаться настоящим наследником легендарных ветеранов. После сенсационных вылетов Саша часто оправдывается плохими условиями и перекладывает вину за слабое выступление на организаторов – именно так он поступил после поражения от Александра Бублика на мартовском турнире в Роттердаме.

Еще одна раздражающая черта Зверева – то, как немец приуменьшает достижения соперников. В 2018-м в Торонто Александр вел 6:3, 5:2 против Циципаса и имел два матчбола, но позволил греку совершить камбэк: матч закончился победой Стефаноса со счетом 3:6, 7:6 (11), 6:4. На конференции после встречи Зверев объяснил провал своими ошибками, а не преображением оппонента: «Не думаю, что он играл хорошо. Матч получился жалким на всех уровнях». Такие выступления – типичная ситуация для Саши. Он намного чаще говорит о своих ошибках, чем о силе противника. Немец уверен: если бы он всегда действовал на одном уровне, у других теннисистов не осталось бы шансов.

Александр Зверев Фото: Getty Images

Типичный пример излишней самоуверенности Зверева – унизительный вылет от корейца Чон Хёна (1:6. 1:6) на турнире в Барселоне в 2017-м. Перед началом соревнования немец проигнорировал более слабых соперников и заявил, что приехал в Каталонию ради матча против Надаля в четвертьфинале, однако оступился на более ранней стадии. В тот раз сам Рафа упрекнул тинейджера в зацикливании на конкретном противостоянии: «Странно, что он участвует в ивенте, чтобы сыграть с кем-то конкретным. Я выступаю на определенных турнирах, потому что это хорошо для моего календаря или поможет набрать форму».

Когда до победы остается несколько розыгрышей, Зверев слишком часто теряет самообладание: опускается слишком низко за заднюю линию и выбивает в аут, даже когда перед ним остается пустой корт. В прошлом году при равенстве по сетам против Энди Маррея на «Мастерс» в Цинциннати Саша вел 5:4 и подавал на матч, но допустил три двойных ошибки и позволил шотландцу сделать брейк. При счете 6:5 в пользу ветерана немец подарил сопернику еще две подачи и вылетел с турнира.

В поражении нет ничего стыдного, но болельщиков раздражает, что Зверева считают главной молодой звездой тура, хотя ему очевидно не достает чемпионской стабильности. После вылета в двух сетах от Тэйлора Фрица в первом раунде турнира в Базеле в 2019-м спортивный психолог Маркус Хорниг объяснил, в чем слабость Зверева: «Его отношение кажется неправильным. Он не умеет стабильно добиваться результатов на протяжении длительных отрезков. Все знают, что выигрывать титулы в первый раз проще, чем защищать».

Самоуверенность и неудачные выступления – не единственные причины хейта против Зверева. Спортсмена не раз обвиняли в высокомерии и хамстве за пределами корта. Бывший тренер Александра Хуан Карлос Ферреро назвал среди проблем, которые привели к разрыву, постоянные опоздания немца: «С первого дня я просил уважать команду и быть немного более пунктуальным. Неправильно, когда раз за разом он опаздывает на тренировку на 20-30 минут. Сначала он вел себя более дисциплинированно и уважительно, но затем почувствовал уверенность и все чаще игнорировал сформулированные мной принципы».

Хуан Карлос Ферреро Фото: Getty Images

Тренер добавил, что Саша проводил на корте три часа, но лишь полтора действительно уделял подготовке, а остальное время тратил на переписку в соцсетях и созвоны с друзьями. Зверев представил ситуацию совсем по-другому – обвинил Ферреро в том, что тот втянул в спор между ними всю команду и повел себя неуважительно.

В прошлом году фатальный удар по имиджу немцу нанесли два скандала с нарушением введенных из-за пандемии правил самоизоляции. Сначала Зверев поучаствовал в выставочном турнире Джоковича Adria Tour, который завершился масштабной вечеринкой без соблюдения социальной дистанции. Когда безответственность привела к вспышке Covid-19 среди спортсменов и тренеров, Саша извинился, но уже через шесть дней засветился на другой тусовке – на этот на Лазурном берегу.

После контакта с инфицированными необходимо изолироваться две недели, но Зверев проигнорировал регламент. «Меня возмущает его поведение, – высказалась директор другого выставочного ивента в Берлине Барбара Риттнер. – Это безответственно, неуважительно, высокомерно и противоречит тому, что он сказал после ситуации на Adria Tour».

В 2016-м казалось, что после ухода на пенсию именно Зверев захватит лидерство в теннисе после ухода на пенсию Федерера, Надаля и Джоковича. Теперь немец напоминает скорее не наследника титанов, а сложного подростка, которому мешает добиться величия уверенность в превосходстве над миром. Яркий имидж превратил его в теннисного Поля Погба: когда француз показывает гениальную игру никто не вспоминает о его пафосном стиле и экзотичных прическах, но после фейлов на поле образ селебрити вызывает сарказм и насмешки. То же самое со Зверевым: нельзя называть себя одним из сильнейших игроков мира, когда раз за разом упускаешь матчболы против аутсайдеров и коллекционируешь двойные ошибки под давлением.

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