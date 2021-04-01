Софья Тартакова – теннисная звезда федерального ТВ. Она совсем ребенком начинала как болбой на «Кубке Кремля» 2000-х, брала комментарии для газеты и заявила о себе в эфире спортивного радио. Дальше – логичный переход на телевидение, репортажи для Eurosport Россия и дебют в кадре на «НТВ-Плюс» во время Олимпиады в Сочи.

Сейчас в русском теннисе о Тартаковой знают как о ярком спикере, медиаменеджере Андрея Рублева и экс-пресс-атташе национальной федерации. Весь расцвет вида спорта, который сейчас происходит в России, Софья знает изнутри. «У меня душа болит за всех наших, потому что я их всех помню с тех пор, как они детьми были. Дашка Касаткина не раз рыдала у меня на плече после поражений, и я знаю, как для нее этот теннис важен», – рассказывала она в интервью Sports.ru.

Тартакова резонирует мощными заголовками и регулярно совершает поступки, которых не ждешь от обитателей теннисных медиа. Будь то заявление в защиту Марии Шараповой, съемка для обложек MAXIM и Playboy, татуировка в прямом эфире, огненный спич в адрес Евгения Кафельникова или гипероткровенное интервью про маму. Твиттер на 9000 подписчиков и инстаграм на 37,5 тысяч фолловеров – четкое подтверждение.

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С 1 апреля Тартакова стала официальным амбассадором букмекерской компании БЕТСИТИ. В этом статусе Софья будет давать прогнозы на теннис в своих социальных сетях и в соцсетях букмекера, снимать видео со спортивной аналитикой. Сотрудничество обещает участие Софьи Тартаковой в спецпроектах и конкурсах БЕТСИТИ, как и в – надеемся, скорых – офлайн-ивентах БЕТСИТИ.

Теннис в России переживает новый пик – Андрей Рублев берет турнир за турниром, Карен Хачанов выигрывает престижные «Мастерсы», а Даниил Медведев выходит в финалы «Большого шлема». Трансляции Eurosport привлекают все больше зрителей из-за громких побед русских теннисистов, и все больше игроков на ставках интересуются прогнозами экспертов и профессионалов. А «Бетсити» вместе с Софьей Тартаковой помогут всем спортивным фанатам с советами, результатами и коэффициентами.

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