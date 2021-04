Место в рейтинге ATP (мужской одиночный разряд) или WTA (женский одиночный разряд) – один из важнейших показателей, позволяющий сравнивать спортсменов. Кто-то даже называет количество недель на первой строчке главным аргументом величия того или иного игрока, но даже без него рейтинг выполняет важнейшие роли. С его помощью теннисистов расставляют по сеткам турниров, тем самым защищая лучших от матчей друг с другом на ранних стадиях, и решают, кто должен биться в квалификации, а кто нет. А еще высокое место в рейтинге иногда позволяет играть на турнирах на матч меньше – сеяные игроки стартуют со второго круга, как это произошло с четырьмя российскими теннисистами на «Мастерсе» в Майами.

Как и за что начисляются рейтинговые очки?

Чтобы быть лучшим в теннисе, как и в любом виде спорта, нужно побеждать. Система устроена довольно просто. Пройденные стадии на турнирах приносят очки в рейтинг. Соответственно, победа в финале дает максимальное количество баллов. Проигравшие получают меньше пропорционально стадии вылета.

ATP Майами Рублев прошел Корду и впервые сыграет в 1/2 «Мастерса» 5 ЧАСОВ НАЗАД

Соревнования ATP делятся на категории. Турниры «Большого Шлема» или мэйджоры (Australian Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open) – главные ивенты в году, и за победу в них в рейтинг начисляют по 2000 баллов, на турнирах «Мастерс» – 1000, ATP 500 и ATP 250 – 500 и 250 соответственно, а максимум баллов за «Челленджеры» определяется их призовым фондом (от 80 до 125 тысяч долларов). Есть и турниры попроще, но количество очков, которое там можно набрать, минимально или равно 0.

Еще в 2020-м попытка разобраться в женском туре могла бы нарушить психику, но с 2021 года WTA привела категории в соответствие с мужскими. Сменились только названия, но принцип набора очков остался прежним. Теперь женщины набирают баллы на «ТБШ» (2000 за победу), WTA 1000 (в категорию объединили бывшие Premier Mandatory, которые продолжат давать по 1000 баллов в рейтинг, а еще Premier 5, приносящие по 900 баллов), WTA 500 (бывшие Premier с 470 очками за победу), WTA 250 (бывшие International с 280 очками за триумф) и WTA 125 (160 очков). Опять же есть и турниры серии ITF, но топ-теннисистки туда не заезжают.

Сколько очков можно набрать за сезон?

Казалось бы, можно съездить вообще на все непересекающиеся ивенты в году, выиграть их и кайфовать на первой строчке с огромным отрывом. Но все не так просто. В рейтинге ATP учитываются только 18 соревнований, некоторые из которых являются обязательными, в WTA – 16.

В мужском туре для игроков из топ-30 в обязательную программу входят 4 «ТБШ», 8 ATP 1000 (с 2009 года к ним не относят девятый «Мастерс» в Монте-Карло), 4 любых ATP 500 и еще 2 лучших результата на остальных. Итоговый турнир тоже идет в зачет, но туда попадают только восемь лучших. За каждую победу в группе дают по 200 баллов, за выигранный полуфинал – 400, финал – 500. Короче говоря, максимально за сезон можно набрать 20000 очков, если в категории «Остальные турниры» будут победы на двух турнирах ATP 250.

Для тех, кто стоит в рейтинге на 31-м месте и ниже, очки за «ТБШ» и «Мастерсы» начисляются только в том случае, если они на них квалифицировались. Если этого не произошло, то они заменяются турнирами ATP 250 или челленджерами. Дальше берут в расчет 6 лучших результатов на остальных соревнованиях (но не более 4 турниров ATP 500).

В женском туре обязательный набор включает 4 мэйджора и 4 WTA 1000 из числа Mandatory, а дальше начинаются сложности. Для тех девушек, которые закончили сезон в топ-10, обязательно сыграть на двух турнирах бывшей серии Premier 5 (их всего 5), а оставшиеся 6 можно выбрать по своему усмотрению. Получается, что максимальный результат для дам, начинающих в сезон в десятке (при учете выбора для необязательных турниров трех бывших WTA Premier 5 и еще трех бывших WTA Premier, которые стоят по 470 очков), – 17910 очков. Но эта цифра не окончательна, так как не учитывает Итоговый турнир в Сингапуре. При максимальном наборе очков в нем (3 победы в группе и общий триумф) можно завершить сезон с багажом в 19410 баллов.

Для девушек, стоящих с 11-го места по 20-е, также обязательно сыграть минимум на двух бывших WTA Premier, при этом в зачет пойдут те два, в которых за два года будет показан лучший результат. Для всех остальных – 4 мэйджора и 4 бывших WTA Premier Mandatory тоже обязательны (если есть путевка в основную сетку), а оставшиеся 8 можно выбрать по своему усмотрению.

Что происходит, если количество очков равное?

В топе рейтингов такое случается довольно редко, но в таком случае в дело вступают дополнительные показатели. Сначала последовательно смотрят на очки на мэйджорах и соревновниях попроще. Потом считают, у кого сыграно меньше турниров, а потом – самое большое количество очков, набранное за один турнир. Если и это не помогает выявить лучшего, то смотрят на второй/третий и далее турниры и количество очков на них.

Как работает защита очков?

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Набранные в рамках года очки необходимо защищать в следующем. Например, Даниил Медведев набрал за финал Australian Open-2021 1200 баллов. Когда он приедет в Мельбурн в следующем году, то должен будет повторить результат, чтобы остаться при своих. Победит – получит 800 дополнительных баллов, т. к. за победу дают 2000, проиграет раньше – потеряет какую-то сумму в зависимости от стадии вылета. Аналогичная система действует на всех турнирах, поэтому к их выбору топ-теннисисты подходят с умом.

Благодаря гонкам ATP и WTA определяют участников последнего турнира года

Если обычный рейтинг рассчитывается с учетом защиты очков, то рейтинг ATP Race to London (c 2021-го – ATP Race to Dubai) принимает во внимание только турниры в конкретном календарном году. То есть для попадания на Итоговый турнир достаточно круто выступить в рамках одного сезона. Подсчет очков ведется по аналогичной обычному рейтингу системе и завершается парижским «Мастерсом».

По рейтингу ATP Race можно отслеживать текущую форму теннисистов. Так, например, на 12-й строчке располагается южноафриканец Ллойд Харрис, который прошел два круга на AO-2021 и уступил в финале ATP 500 в Дубае Аслану Карацеву, а седьмым идет Мартон Фучович, который был бы еще выше, если бы постоянно не проигрывал Андрею Рублеву.

Кстати, по состоянию на 1 апреля 2021 года на Итоговый турнир отправятся три российских теннисиста – Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев, которые занимают второе, третье и пятое места соответственно. Конечно, к концу сезона изменится многое, но пока что из Большой тройки в Лондон проходит только Новак Джокович. Но нужно понимать, что высокое место в рамках гонки за Итоговый турнир совсем ничего не значит. Тому же Карацеву, чтобы подняться в десятку обычного рейтинга, нужно набрать еще 1565 очков – это почти цена победы на «Мастерсе» и ATP 500 или – с запасом – на одном «Шлеме». Короче говоря, долго и пока что малореально.

В женской битве за Итоговый турнир у представительниц России все похуже, но поездку в Шэньчжень на данный момент завоевывает Дарья Касаткина: после побед на турнирах в Мельбурне и Санкт-Петербурге она идет в годовом рейтинге шестой. Вероника Кудерметова с отставанием примерно в 250 очков от восьмого места расположилась на 13-й строчке.

В мужском теннисе есть и гонка ATP Race to Milan, в которой участвуют все игроки, которым 21 год и меньше. На 1 апреля в ней лидирует Феликс Оже-Альяссим.

Как поступили с рейтингами во время и после пандемии?

Так как большинство турниров в 2020 году пришлось либо отменить, либо перенести на поздний срок (так «Ролан Гаррос» впервые состоялся осенью), рейтинг не мог считаться обычным путем. Проблему разрешили следующим образом: все очки, заработанные в период с 4 марта по 5 августа 2019 года на турнирах, которые не проводились в 2020-м, сохранят вес в размере 50%. Это значит, что будет по-прежнему учитываться лучший результат игрока. Например, в рейтинг могут пойти либо 50% очков, заработанных в 2019-м, либо 100% очков, заработанных в 2021-м, в зависимости от того, что больше на конкретном ивенте. Четыре перенесенных турнира в 2020-м («Ролан Гаррос», Китцбюэль, Гамбург и Рим) также будут включены в рейтинговый пул на основании 50% очков. То есть игрок сможет зачесть в рейтинг на ближайший год результат «РГ»-2021 либо 50% результата 2020-го. Грубо говоря, очки теннисистов будут, хоть и не полностью, действовать три года. К нормальному подсчету (без возможностей зачетов из прошлого) планируют вернуться к 9 августа 2021 года. Но так как в этот день стартует вторая неделя «Мастерса» в Торонто, то реальные результаты будут отражены только 16 августа.

У женщин снова все по-другому. В пересмотренной системе подсчета просто учтут лучший результат на турнирах с марта 2019-го по декабрь 2020-го. А как только турнир сыграют в 2021 году или через 52 недели (в зависимости от того, что произойдет раньше), очки за него сгорят.

Но уже совсем скоро вернутся нормальные рейтинги и пропущенные в 2020-м турниры с Уимблдоном во главе. Очень хочется, чтобы русские теннисисты разорвали всех и на них тоже.

Вот что еще можно почитать:

Теннис Высокомерие, опоздания и скандалы. За что не любят Зверева ВЧЕРА В 06:59