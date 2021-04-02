Опубликовано 02/04/2021 в 20:15 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 20:15 GMT

Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис объявили о возобновлении отношений. Спортсмены поставили отношения на паузу после Australian Open.

2 апреля француз запостил в сторис инстаграма фото с украинской теннисисткой и написал: «Воссоединились навечно». Элина тоже выложила совместный снимок с Монфисом и подписала его «Дом там, где сердце».

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Ранее Свитолина и Монфис восстановили общий аккаунт в инстаграме. В сторис появились цитаты о любви.

Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го. В июне того года они примерно на 20 удаляли совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях.

Свитолина дошла до полуфинала турнира WTA в Майами, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

Монфис не выходил на корт после вылета с Australian Open, когда в первом круге он уступил финну Эмилу Руусвуори.

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