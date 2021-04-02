Теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис объявили о возобновлении отношений. Спортсмены поставили отношения на паузу после Australian Open.
2 апреля француз запостил в сторис инстаграма фото с украинской теннисисткой и написал: «Воссоединились навечно». Элина тоже выложила совместный снимок с Монфисом и подписала его «Дом там, где сердце».
Теннис
Монфис и Свитолина вернули общую инсту после перерыва в отношениях
Ранее Свитолина и Монфис восстановили общий аккаунт в инстаграме. В сторис появились цитаты о любви.
- Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го. В июне того года они примерно на 20 удаляли совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях.
- Свитолина дошла до полуфинала турнира WTA в Майами, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти.
- Монфис не выходил на корт после вылета с Australian Open, когда в первом круге он уступил финну Эмилу Руусвуори.
Теннис
Свитолина прикрылась только одеялом на новой фотосессии
Теннис
Свитолина и Монфис объявили о перерыве в отношениях