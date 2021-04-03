Опубликовано 03/04/2021 в 18:11 GMT | Обновлено 03/04/2021 в 18:24 GMT

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис объявили о помолвке. В инстаграм-аккаунтах спортсменов появились фото, на которых Свитолина демонстрирует кольцо на безымянном пальце.

«Она сказала «Да!». Мадам Монфис», – написал в соцсети Гаэль. «Да! Начало нашей вечности», – такая подпись значится под фото у Элины.

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Судя по всему, свадьба намечена на июль 2021 года.

Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го. В июне того года они примерно на 20 дней удаляли совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях.

Свитолина дошла до полуфинала турнира WTA в Майами, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

Монфис не выходил на корт после вылета с Australian Open, когда в первом круге он уступил финну Эмилу Руусвуори.

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