Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис объявили о помолвке. В инстаграм-аккаунтах спортсменов появились фото, на которых Свитолина демонстрирует кольцо на безымянном пальце.
«Она сказала «Да!». Мадам Монфис», – написал в соцсети Гаэль. «Да! Начало нашей вечности», – такая подпись значится под фото у Элины.
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Судя по всему, свадьба намечена на июль 2021 года.
- Гаэль и Элина встречаются с начала 2019-го. В июне того года они примерно на 20 дней удаляли совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях.
- Свитолина дошла до полуфинала турнира WTA в Майами, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти.
- Монфис не выходил на корт после вылета с Australian Open, когда в первом круге он уступил финну Эмилу Руусвуори.
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