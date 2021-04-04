Известна стоимость кольца, которое французский теннисист Гаэль Монфис подарил украинке Элине Свитолиной. Украшение от бренда Graff француз подарил возлюбленной в честь помолвки.
Кольцо Элины Свитолиной украшено бриллиантом изумрудной огранки весом в 5,5 карат. Приблизительная стоимость такого украшения – 700 тысяч евро, сообщает Sport.ua.
- Свитолина и Монфис объявили об отношениях в январе 2019-го года во время Australian Open. После австралийского чемпионата в 2021-м теннисисты сообщили, что взяли паузу. В начале апреля француз и украинка вновь сошлись.
- Свитолина – пятая ракетка мира в рейтинге WTA, Монфис – 13-й среди мужчин.
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