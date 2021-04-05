ATP и WTA после турниров серии «Мастерс» (у мужчин) и Premier (у женщин) в Майами обновили рейтинги лучших теннисистов мира.
В мужском топе российский теннисист Даниил Медведев преодолел отметку в 10 тысяч очков – он сохраняет второе место с 10030 баллами. Ранее такое достижение удавалось только Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Энди Маррею. Также в топ-10 поменялись местами Александр Зверев и Роджер Федерер: немец теперь занимает шестое место.
Андрей Рублев остается восьмым, Карен Хачанов опустился с 22-го места на 24-е, Аслан Карацев – с 27-го на 28-е. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
ATP Майами
Хуркач победил в Майами и взял первый «Мастерс» в карьере
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 963.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 030.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8660..
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7040.
6 (7). Александр Зверев (Германия) – 6125.
7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5400.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3720.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3453.
24 (22). Карен Хачанов (Россия) – 2280...
28 (27). Аслан Карацев (Россия) – 1918.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
В топ-10 рейтинга WTA улучшились позиции канадки Бьянки Андрееску: после выхода в финал Майами она поднялась с девятого места на шестое. С восьмой строчки на седьмую переместилась первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.
Лучшая теннисистка России, Екатерина Александрова, остается на 33-м месте. Всего в топ-100 расположились десять россиянок. Полный рейтинг – тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7985.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6965.
4 (4). София Кенин (США) – 5915.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5750.
6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265.
7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 5085.
8 (7). Серена Уильямс (США) – 4850.
9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4660.
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4490.
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1955.
35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) – 1865...
36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...
37 (42). Дарья Касаткина (Россия) – 1745.
38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) – 1740.
40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1715.
73 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1114.
75 (75). Анастсия Потапова (Россия) – 1061.
87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) – 934.
96 (99). Варвара Грачева (Россия) – 863.
- Турнир в Майами выиграли польский теннисист Хуберт Хуркач и австралика Эшли Барти.
- Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP былои заморожено до середины марта, затем оно будет проводиться частично.
WTA Майами
Барти победила в Майами и выиграла крупнейший за 2 года титул
ATP Майами
Рублев вылетел в полуфинале «Мастерса» от Хуркача