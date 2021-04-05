ATP и WTA после турниров серии «Мастерс» (у мужчин) и Premier (у женщин) в Майами обновили рейтинги лучших теннисистов мира.

В мужском топе российский теннисист Даниил Медведев преодолел отметку в 10 тысяч очков – он сохраняет второе место с 10030 баллами. Ранее такое достижение удавалось только Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю, Роджеру Федереру и Энди Маррею. Также в топ-10 поменялись местами Александр Зверев и Роджер Федерер: немец теперь занимает шестое место.

Андрей Рублев остается восьмым, Карен Хачанов опустился с 22-го места на 24-е, Аслан Карацев – с 27-го на 28-е. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

ATP Майами Хуркач победил в Майами и взял первый «Мастерс» в карьере 10 ЧАСОВ НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 963.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 030.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9670.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8660..

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7040.

6 (7). Александр Зверев (Германия) – 6125.

7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5400.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3720.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3453.

24 (22). Карен Хачанов (Россия) – 2280...

28 (27). Аслан Карацев (Россия) – 1918.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В топ-10 рейтинга WTA улучшились позиции канадки Бьянки Андрееску: после выхода в финал Майами она поднялась с девятого места на шестое. С восьмой строчки на седьмую переместилась первая ракетка Беларуси Арина Соболенко.

Лучшая теннисистка России, Екатерина Александрова, остается на 33-м месте. Всего в топ-100 расположились десять россиянок. Полный рейтинг – тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7985.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6965.

4 (4). София Кенин (США) – 5915.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5750.

6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265.

7 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 5085.

8 (7). Серена Уильямс (США) – 4850.

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 4660.

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4490.

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1955.

35 (35). Светлана Кузнецова (Россия) – 1865...

36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...

37 (42). Дарья Касаткина (Россия) – 1745.

38 (37). Вероника Кудерметова (Россия) – 1740.

40 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1715.

73 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1114.

75 (75). Анастсия Потапова (Россия) – 1061.

87 (88). Маргарита Гаспарян (Россия) – 934.

96 (99). Варвара Грачева (Россия) – 863.

Турнир в Майами выиграли польский теннисист Хуберт Хуркач и австралика Эшли Барти.

Из-за пандемии коронавируса списание очков в ATP былои заморожено до середины марта, затем оно будет проводиться частично.

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