На неделе с 29 марта по 4 апреля теннисисты и теннисистки проводили только один статусный турнир: мужчины играли в Майами первый «Мастерс» сезона, женщины – Premier. Ивент оказался не самым счастливым для России: лучшим результатом стал полуфинал Андрея Рублева.

В матче за выход в финал Рублев сенсационно проиграл в двух партиях (3:6, 4:6) польскому теннисисту Хуберту Хуркачу. Именно поляк и стал победителем – в финале он разобрал своего приятеля и экс-партнера по парам, 19-летнего итальянца Янника Синнера (7:6(4), 6:4), и взял первый трофей такого уровня. В сетке финалисты были 21-м и 26-м сеяными.

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Даниил Медведев пробил историческую отметку в 10 тысяч очков рейтинга, но проиграл еще раньше – вылетел в четвертьфинале от Роберто Бауститы Агута (4:6, 2:6). Испанец повел 3-0 у первой ракетки России по личным встречам. До этого путь Медведева также не был легким: в третьем круге он отдал сет австралийцу Алексею Попырину, не подав на победу и упустив тройной матчбол на подаче соперника. В решающей партии Даниил героически боролся с судорогами.

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Аслан Карацев и Карен Хачанов покинули турнир в третьем круге. Карацев начал матч с потомственным теннисистом Себастьяной Кордой уверенно и в своем стиле, пробивая жесткие удары навылет по углам, а потом что-то резко изменилось, и Корда взял восемь геймов подряд, навесив «баранку» во втором сете. Аслану не помог перерыв и уход в подтрибунные, как итог – 6:3, 6:0 в пользу американца.

Карацев вылетел с 0:6 от Корды – игра совсем разладилась

Хачанов в очередной раз споткнулся об итальянца и почти три часа играл с Янником Синнером. Он взял первый сет, проиграл второй на тай-брейке и отдал подачу в решающей партии при счете 4:4. Далее Синнер довел матч до победы и в итоге дошел до полуфинала. Расстояние между Хачановым и Карацевым в рейтинге ATP стремительно сокращается: оба идут в третьем десятке, между – всего три теннисиста.

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На женском турнире лучшие из российских теннисисток добрались до 1/16 финала. Там Вероника Кудерметова проиграла Арине Соболенко, Екатерина Александрова – Элине Свитолиной, Анна Калинская – Гарбинье Мугурусе, Людмила Самсонова – Марии Саккари.

Титул разыграли первая ракетка мира Эшли Барти и победительница US Open-2019 Бьянка Андрееску, которая после триумфа в Америке мучилась с травмами и почти не выходила на корт. Канадка наконец добралась до финала, но снова снялась из-за повреждения правого голеностопа при счете 6:3, 4:0.

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«С облегчением могу сказать, что серьезных повреждений нет. После отдыха и подготовки я быстро вернусь на корт. Но, к сожалению, не смогу выступить в Кубке Билли Джин Кинг», – написала Андрееску после матча. Игры бывшего Кубка Федерации запланированы на 16-17 апреля.

На этой неделе стартует грунтовый сезон: ATP проводит турниры в Марбелье и Кальяри, WTA – в Боготе и Чарльстоне.

ATP Майами Ради 1-го «Мастерса» в карьере Хуркач не пожалел Синнера 9 ЧАСОВ НАЗАД