Российская теннисистка Амина Аншба, занимающая 335-е место в рейтинге WTA, стала участницей 3-го по продолжительности матча в истории женского тенниса. Это произошло в первом круге на турнире ITF в аргентинской Кордобе, соперницей 21-летней Аншбы была бразильянка Лаура Пигосси.

Встреча продолжалась 4 часа 56 минут и завершилась победой спортсменки из РФ со счетом 7:5, 3:6, 7:5. В сумме девушки провели 264 розыгрыша (133 на 131 по выигранным мячам в пользу Аншбы).

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По данным журналиста Хосе Моргадо, Аншбе также принадлежит 8-й результат в истории – в 2019 году на турнире в Пьенце она за 4 часа 30 минут обыграла другую теннисистку из России Анастасию Комардину. Рекорд по-прежнему уверенно держится, он был установлен в 1984-м году на турнире в Ричмонде и составил 6 часов 31 минуту. Участницы того матча – Вики Нельсон и Жан Хепнер из США.

Следующей соперницей Аншбы станет Ирен Бурильо Эскорихуэла из Испании.

За карьеру Аншба заработала 84 тысячи долларов призовых.

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