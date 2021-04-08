Опубликовано 08/04/2021 в 13:12 GMT | Обновлено 08/04/2021 в 13:13 GMT

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал имена российских теннисистов, которые сыграют на Олимпиаде в Токио в мужском одиночном разряде.

На Игры отправятся Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. По слова Тарпищева, решение о переносе «Ролан Гаррос» на неделю позже никак не повлияет на определение состава. Парижский мэйджор является ключевым турниром для отбора на Олимпиаду, но состав мужской сборной уже сформирован.

«Перенос сроков никак не сказывается на наших планах и подготовке к Олимпиаде. После «Ролан Гаррос» берутся рейтинги и по ним проходят на Игры, но с нашими командами уже все понятно. Мужская сборная полностью известна, турнир во Франции никак не повлияет на состав. В Токио поедут Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. У девчонок еще есть вопросы, но в целом и там команда примерно ясна», – приводит слова Тарпищева ТАСС

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Игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В одиночном турнире Олимпиады примут участие по 64 игрока у женщин и мужчин.

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