Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, раскритиковал Роджера Федерера. Джокович-старший вспомнил, как швейцарский теннисист повел себя с его сыном.

«Около 15 лет назад Федерер подверг нападкам моего сына, когда тот был еще подростком, 18 или 19 лет. Я знал, что появится кто-то лучше, и сказал, что Федерер был великим чемпионом – лучшим в то время. Но каким бы он ни был великим чемпионом, Федерер не такой уж и хороший человек. Очевидно, что иностранные медиа не самого лучшего мнения о нас и считают, что мы постоянно им мешаем.

По правде говоря, я не хочу быть частью вашего извращенного мира. Мне жаль, что вам не нравится Новак. Я просто говорю вам правду. Что мне делать? Они так много клевещут на него и говорят о нем столько отвратительных вещей, что это просто невероятно. Мои ответы намного яснее по сравнению с тем, как они относятся к этому великому чемпиону», – приводит слова Срджана Джоковича The Sun

ATP Майами Синнер – 4-й тинейджер-финалист Майами после Рафы, Ноле и Агасси 02/04/2021 В 20:43

Джококович выиграл 18 турниров «Большого шлема» – он отстает от Федерера и Надаля на две победы (по 20).

Последняя игра Джоковича и Федерера состоялась в полуфинале Australian Open-2020. Тогда победил сербский теннисист.

Теннис Федерер: «Не хочу возвращаться ради 2-х кругов непонятно где» 29/03/2021 В 18:17