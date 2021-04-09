Итальянские теннисисты Лоренцо Сонего и Марко Чеккинато ответили на вопрос, кто сменит Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича и станет следующей первой ракеткой мира.
«Я бы назвал Медведева: он уже смог обойти Федерера и Надаля. Среди молодых игроков он, безусловно, самый мощный и стабильный», – сказал Сонего в интервью La Gazzetta dello Sport.
«Русский Медведев», – лаконично ответил полуфиналист «Ролан Гаррос»-2018.
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- На Miami Open установил Медведев уникальное достижение – набрал 10 тысяч очков в рейтинге ATP.
- До него это делала только Большая четверка: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.
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