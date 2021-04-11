Опубликовано 11/04/2021 в 10:27 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 11:11 GMT

Аргентинский теннисист Диего Шварцман во время тренировки вместо стандартной ракетки взял щит супергероя вселенной Marvel Капитана Америки и отбивал им удары.

Видео он опубликовал в инстаграме:

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«Большое спасибо, что прислали мне этот невероятный щит. Я положу его в сумку, чтобы удивлять на корте, когда потребуется», – написал Шварцман под видео.

Шварцман – девятая ракетка мира и победитель четырех турниров ATP.

Щит Капитана Америки – отсылка к новому сериалу «Сокол и Зимний солдат», который вышел на стриминговом сервисе Disney+. Компания – официальный спонсор теннисиста.

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