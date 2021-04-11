Аргентинский теннисист Диего Шварцман во время тренировки вместо стандартной ракетки взял щит супергероя вселенной Marvel Капитана Америки и отбивал им удары.
Видео он опубликовал в инстаграме:
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«Большое спасибо, что прислали мне этот невероятный щит. Я положу его в сумку, чтобы удивлять на корте, когда потребуется», – написал Шварцман под видео.
  • Шварцман – девятая ракетка мира и победитель четырех турниров ATP.
  • Щит Капитана Америки – отсылка к новому сериалу «Сокол и Зимний солдат», который вышел на стриминговом сервисе Disney+. Компания – официальный спонсор теннисиста.
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