В период с 5 по 11 апреля уместились четыре турнира ATP и WTA: джентльмены определили чемпионов Марбельи и Кальяри, дамы сразились в Боготе и Чарльстоне.

Дебютные победы у девушек

Для болельщиков из России самым приятным стал последний ивент – 23-летний Вероника Кудерметова стартовала с двух побед над малоизвестными американками, потом в двух сетам убрала Нару Куруми, чемпионку US Open-2017 Слоан Стивенс и Паулу Бадосу – испанка, кстати, не пустила к титулу первую ракетку мира Эшли Барти. В финале Вероника за полтора часа переиграла Данку Ковинич из Черногории (6:4, 6:2) и завоевала первый трофей WTA в карьере. За весь турнир Кудерметова не отдала ни сета. Она поднимется на 29-е место в мировом рейтинге и станет первой ракеткой России.

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Ивент, кстати, вышел представительным. Помимо Барти на титул претендовали София Кенин (во втором раунде не справилась с Лорен Дэвис), Гарбинье Мугуруса (проиграла Юлии Путинцевой в третьем круге), Петра Квитова (в том же третьем круге уступила Ковинич), Белинда Бенчич (отлетела от Бадосы в раунде 2), Кори Гауфф (она победила Людвилу Самсонову во втором раунде, но в четвертьфинале была бита Онс Жабер).

А вот до Боготы теннисистки из топ-10 не доехали. Россию в основной сетке представила Анна Калинская, которая сразу отлетела от Тамары Зиданшек (0:6, 5:7). Словенка в итоге дошла до финала, где в упорном, почти 3-часовом матче не справилась с Марией Камилой Осорио из Колумбии – 7:5, 3:6, 4:6. 19-летняя теннисистка также выиграла первый титул на таком уровне. Чемпионка юниорского US Open-2019 обновит карьерный рекорд – 485-е место.

Все плюшки хозяевам

Мужские топы готовились к грунтовым «Мастерсам», поэтому мужские турниры вышли не самыми звездными и – хуже того – без русских теннисистов в основных сетках. В Кальяри чемпиона определили хозяин корта Лоренцо Сонего и Ласло Дьере. У серба до этого вечера была идеальная стата финалов (2-0), но он не продлил эту серию, хотя уверенно затащил первый сет. Сонего взял себя в руки и дальше зубами вгрызался в каждый шанс, что принесло ему второй карьерный титул – 2:6, 7:6(5), 6:4.

А еще это первый за 15 лет случай, когда итальянский теннисист оставил корону Кальяри на родине.

В Марбелье собрались претенденты со всего мира, но полуфинальные пары составили исключительно испанцы. До решающего матча добрались 29-летний Пабло Каррено Буста и 23-летний Хауме Мунар. Более опытный и титулованный (7 финалов (4-3) за плечами до этой недели) Пабло был сильнее – 6:1, 2:6, 6:4. Для Бусты это первый успех с сентября 2019-го и всего лишь второй (привет Нику Кирьосу) – на грунте.

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