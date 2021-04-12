Опубликовано 12/04/2021 в 08:42 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 08:42 GMT

Вероника Кудерметова, 11 апреля ставшая победительницей турнира в Чарльстоне, обновила карьерный рекорд и поднялась с 38-го на 29-е место в рейтинге WTA. Также она обошла Екатерину Александрову и стала первой ракеткой страны.

В топ-10 одно изменение: Петра Квитова вернулся в первую десятку, потеснив Кики Бертенс.

Рейтинг WTA, версия от 12 апреля:

Теннис Триумф Кудерметовой и провал топов. Неделя неожиданных чемпионов 3 ЧАСА НАЗАД

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 285 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 985;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6 965;

4 (4). София Кенин (США) – 5 915;

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5 750;

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5 265;

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 5 085;

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4 850;

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4 660;

10 (11). Петра Квитова (Чехия) – 4 530...

29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 130...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 955;

36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 815...

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1 745...

40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 715...

73 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1 114...

75 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...

89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) – 934...

97 (96). Варвара Грачева (Россия) – 863.

Мужские топы на неделе не играли, поэтому в первой десятке изменений не произошло. Карен Хачанов прибавил одну позицию, Аслан Карацев одну потерял.

Рейтинг АТР, версия от 12 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 963 очка;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 030;

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 670;

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 660;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7 040;

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6 125;

7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 5 875;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5 400;

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 720;

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3 453...

23 (24). Карен Хачанов (Россия) – 2 280...

29 (28). Аслан Карацев (Россия) – 1 918.

12-18 апреля мужчины сразятся на втором «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Дамы вторую неделю подряд сыграют в Чарльстоне.

WTA Чарльстон Кудерметова выиграла 1-й титул WTA в карьере 15 ЧАСОВ НАЗАД