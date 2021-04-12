Вероника Кудерметова, 11 апреля ставшая победительницей турнира в Чарльстоне, обновила карьерный рекорд и поднялась с 38-го на 29-е место в рейтинге WTA. Также она обошла Екатерину Александрову и стала первой ракеткой страны.
В топ-10 одно изменение: Петра Квитова вернулся в первую десятку, потеснив Кики Бертенс.
Рейтинг WTA, версия от 12 апреля:
Теннис
Триумф Кудерметовой и провал топов. Неделя неожиданных чемпионов
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9 285 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7 985;
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6 965;
4 (4). София Кенин (США) – 5 915;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5 750;
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5 265;
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 5 085;
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4 850;
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4 660;
10 (11). Петра Квитова (Чехия) – 4 530...
29 (38). Вероника Кудерметова (Россия) – 2 130...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1 955;
36 (35). Светлана Кузнецова (Россия) – 1 815...
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1 745...
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1 715...
73 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1 114...
75 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 1061...
89 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) – 934...
97 (96). Варвара Грачева (Россия) – 863.
Мужские топы на неделе не играли, поэтому в первой десятке изменений не произошло. Карен Хачанов прибавил одну позицию, Аслан Карацев одну потерял.
Рейтинг АТР, версия от 12 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 963 очка;
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 10 030;
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9 670;
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8 660;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7 040;
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6 125;
7 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 5 875;
8 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5 400;
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3 720;
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3 453...
23 (24). Карен Хачанов (Россия) – 2 280...
29 (28). Аслан Карацев (Россия) – 1 918.
- 12-18 апреля мужчины сразятся на втором «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
- Дамы вторую неделю подряд сыграют в Чарльстоне.
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