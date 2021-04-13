Экс-56-я ракетка мира в одиночном разряде из России Алла Кудрявцева, вернувшаяся на корт после рождения сына в 2018 году, ответила на сообщения хейтеров. По словам спортсменки, ее атакуют на почве лишнего веса.

«К обычным оскорблениям и советам закончить карьеру добавляются неприятные бодишеймерские сообщения от наших «замечательных» разочарованных ставочников. Поверьте, ребята, я, к сожалению, в курсе, что я намного крупнее, чем раньше. И крайне трудно быть в окружении 20-летних в идеальной форме и кучи мамочек, которые выглядят лучше, чем когда-либо. Я сильно набрала вес во время беременности, и мне трудно его скинуть. Я стараюсь, работаю и вернулась на корт. Так что идите на *** [хрен] и оставьте меня в покое», – написала Кудрявцева в твиттере.

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33-летняя Кудрявцева – победительница одного WTA в одиночном разряде (Ташкент-2010).

После родов и возвращения на корт Алла играет исключительном парный разряд и занимает 260-е место в рейтинге.

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