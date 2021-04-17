Российский бизнесмен Олег Тиньков в разговоре с первой ракеткой России Даниилом Медведевым рассказал, как его банк «Тинькофф» чуть не подписал контракт с пятикратной победительницей «ТБШ» Марией Шараповой. Договор сорвался из-за агента теннисистки.

«Мы два раза были близки к подписанию контракта с Машей Шараповой. Даже провели фотосессию – у меня есть фотографии, где она нашу карточку держит. Но ее агент всегда какой-то странный был – никогда мне не нравился. И первый раз было шероховато, потом мы вернулись лет через пять, и, как я понял, он ее отговорил, чтобы с русскими не связываться.

Тогда начались все трения с Россией. А у нее еще был допинговый скандал, так что Россия, допинг, все это – и ей кто-то чего-то рассоветовал. Они же в Америке всего боятся, хотя это полный бред – мы же частный банк. Но они нас ассоциировали с Россией. Жалко – Машку не получили. А потом она завязала. Ну, потеряла деньги – что сделаешь?» – сказал Тиньков.

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Медведев имеет рекламный контракт с банком «Тинькофф». Он не сыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло из-за положительного теста на коронавирус.

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