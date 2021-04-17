Андрей Рублев переиграл норвежца Каспера Рууда в двух сетах и впервые в карьере вышел в финал «Мастерса». Это уже второй финал Рублева в новом году – первый он выиграл у венгра Мартона Фучовича чуть больше месяца назад в Роттердаме. Теперь соперником Андрея будет более серьезный теннисист и главный оппонент Даниила Медведева – грек Стефанос Циципас.

Рублев и Циципас разыграют титул 18 апреля. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии, а в 2019-м оба не дошли даже до четвертьфинала. Теннисист из России вылетел уже в первом раунде от Фабио Фоньини, а греческий спортсмен в третьем круге пострадал от Даниила Медведева.

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ATP Монте-Карло Красивая победа Рублева и выход во 2-й финал в 2021-м 8 МИНУТ НАЗАД

Прямая трансляция матча пройдет на телеканале Eurosport 2, а также на сайте Eurosport в блоке «Сейчас в эфире» на главной странице или в разделе «Смотреть». Игра начнется в 15:30 (мск).

Путь к финалу

Вряд ли придется спорить, чьи соперники в турнирной сетке были сложнее. Самого жесткого оппонента Циципас выбил во втором круге, когда одолел Аслана Карацева. Затем он победил чилийца Кристиана Чилича, испанца Алехандро Давидовича Фокину и британца Дээниела Эванса. Фокина снялся посреди матча, а Циципас не отдал соперникам ни одного сета.

Рублев начал с быстрой победы над итальянцем Сальваторе Карузо, а затем в трех сетах одолел Роберто Баутиста Агута – спортсмены провели на корте почти три часа. Следующим стал Рафаэль Надаль, и легендарной третьей ракетке мира Рублев отдал лишь 10 геймов за три сета. В полуфинале российского теннисиста ждал норвежец Каспер Рууд – Рублев не без труда, но уложился в два сета.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Лицом к лицу

У теннисистов богатая история личных встреч: с 2017-го Рублев и Циципас провели восемь матчей, и каждый выиграл в четырех. Если брать только турниры ATP, небольшое преимущество у Рублева: 3-2 по победам. Последний матч теннисистов состоялся в начале марта, когда Рублев выбил Циципаса из полуфинала на пути к трофею в Роттердаме. Тогда российский теннисист победил в двух сетах на тай-брейке.

Котировки букмекеров

Аналитики считают, что это самые равные соперники из всех возможных. Коэффициент на победу Рублева – 1,91, на выигрыш Циципаса – в точности такой же. Во много это обусловлено предыдущими встречами теннисистов. Но в 2021-м чаще проигрывал Циципас – 5 поражений против 4 у Рублева. Лишь два раза из восьми игра между теннисистами ограничивалась двумя сетами, так что надо полагать, что и эта встреча, особенно в такой стадии, пройдет в борьбе.

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