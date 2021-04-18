Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP после выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло.
Рублев набрал 5955 баллов и обошел в рейтинге швейцарца Роджера Федерера, который опустился на восьмую строчку. Больше в первой десятке изменений не произошло. На одну строчку поднялся Аслан Карацев, став 28-м, а Карен Хачанов остался на 23-м месте, сообщает сайт Live-tennis.
ATP Монте-Карло
Стефанос Циципас разбил Рублева и взял первый «Мастерс»
- В финале «Мастерса» в Монте-Карло Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6).
- В марте теннисист из России выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме.
ATP Монте-Карло
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