Опубликовано 18/04/2021 в 15:51 GMT | Обновлено 18/04/2021 в 15:51 GMT

Российский теннисист Андрей Рублев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP после выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло.

Рублев набрал 5955 баллов и обошел в рейтинге швейцарца Роджера Федерера, который опустился на восьмую строчку. Больше в первой десятке изменений не произошло. На одну строчку поднялся Аслан Карацев, став 28-м, а Карен Хачанов остался на 23-м месте, сообщает сайт Live-tennis

ATP Монте-Карло Стефанос Циципас разбил Рублева и взял первый «Мастерс» 3 ЧАСА НАЗАД

В финале «Мастерса» в Монте-Карло Рублев проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6).

В марте теннисист из России выиграл турнир ATP 500 в Роттердаме.

ATP Монте-Карло Рублев вышел в финал «Мастерса» и сыграет с Циципасом ВЧЕРА В 14:32