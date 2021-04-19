ATP и WTA опубликовали обновленные рейтинги от 19 апреля после мужского «Мастерса» в Монако и женских турниров.
В десятке рейтинга ATP произошли изменения: вторая ракетка России Андрей Рублев после финала Монте-Карло обошел Роджера Федерера и поднялся с восьмой строчки на седьмую – это его карьерный бест. Даниил Медведев, пропустивший турнир из-за положительного теста на коронавирус, остается вторым.
Карен Хачанов остался на 23-й строчке, Аслан Карацев отыграл позицию и стал 28-м. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
ATP Монте-Карло
Монте-Карло – переломный турнир для тенниса. Некстген в огне
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11873
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9850
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9490
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8615
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7860
6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6125
7 (8). Андрей Рублев (Россия) – 5955
8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3720
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3453
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23 (23). Карен Хачанов (Россия) – 2280
28 (29). Аслан Карацев (Россия) –1946
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Женская десятка не изменилась: в топ-3 – Эшли Барти, Наоми Осака и Симона Халеп. Серена Уильямс остается восьмой. Лучшая из российских теннисисток, Вероника Кудерметова – 29-я. Полный рейтинг – по ссылке.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9285
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7985
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 6965
4 (4). София Кенин (США) – 5915
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5750
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 5085
8 (8). Серена Уильямс (США) – 4850
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4660
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4530
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29 (29). Вероника Кудерметова (Россия) – 2130
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1955
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1815
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1745
39 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) –1715
74 (73). Анна Блинкова (Россия) – 1114
76 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 1061
89 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) – 934
98 (97). Варвара Грачева (Россия) – 863
- Победителем «Мастерса» в Монако стал Стефанос Циципас.
- Турнир WTA в Чарльтоне виыграла Астра Шарма.
Теннис
Рублев стал 7-м в рейтинге ATP и обошел Федерера
ATP Монте-Карло
Стефанос Циципас разбил Рублева и взял первый «Мастерс»