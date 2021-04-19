Грунтовый сезон в разгаре – «Мастерс» в Монте-Карло уже позади, теннисисты готовятся к «Ролан Гаррос», точная дата начала которого пока не известна. Представительницы WTA-тура играли в Чарльстоне, а женские сборные боролись на Кубке Билли Джин Кинг.

Рублев дернул Надаля и впервые дошел до финала «Мастерса»

Хедлайнером теннисной недели для России на «Мастерсе» в Монте-Карло был Андрей Рублев, который добрался до финала и по итогам турнира обновил карьерный бест, поднявшись на седьмое место рейтинга в обход Роджера Федерера. Вторая ракетка России легко прошел итальянца Сальваторе Карузо, но уже со следующей стадии сетка перестала быть простой. Сперва Андрей в трехсетовом триллере убрал Роберто Баутисту Агута: 7:6(2), 5:7, 6:3. Матч был энергозатратным и продлился почти три часа, а в четвертьфинале Рублева поджидал король грунта Рафаэль Надаль.

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Надаль посмотрел этот обзор матча Рублева и уже трепещет

Сенсация состоялась – 6:2, 4:6, 6:2 в пользу теннисиста из России, который мог закрывать испанца и в двух партиях. Просто не поверил в собственные силы сразу. Андрей семь раз брейковал Рафу, допустил всего две двойные ошибки против семи и заставил соперника допускать чересчур много брака.

Рублев сверг короля грунта и чуть не расплакался

С Каспером Руудом в полуфинале Рублев разобрался за час 21 минуту, но в битве за титул вышел на не самого удобного соперника – Стефаноса Циципаса, матчи с которым всегда получаются неуступчивыми: до Монако каждый выиграл по четыре раза. К сожалению для российских болельщиков, на «Мастерсе» грек поправил статистику личных встреч и разбил Рублева со счетом 6:3, 6:3.

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Вторая ракетка России Даниил Медведев не выступил на турнире – уже после жеребьевки он сдал положительный тест на коронавирус и был вынужден изолироваться. Дата возвращения теннисиста на корт пока не оглашается. Карен Хачанов вылетел в 1/16 финала от Пабло Каррено Бусты, а Аслана Карацева на той же стадии выбил будущий чемпион Циципас.

В Чарльстоне финалиcток наградили чем-то странным

WTA-тур остался в Чарльтоне, первый титул в карьере выиграла 25-летняя австралийка Астра Шарма. В финале она одолела Онс Жабер со счетом 6:2, 5:7, 6:1. Чемпионку и финалистку наградили очень странными трофеями, которые больше напоминали корзины для фруктов.

Российские теннисистки вылетели в первом круге. Наталья Вихлянцева – от восьмой сеяной Мэдисон Бренгл, хотя турнир оказался настолько низкорейтинговым, что восьмой сеяной стала 82-я ракетка мира. Людмилу Самсонову выбила Клара Таусон – юный талант из Дании.

Свитолина блеснула за сборную

Также на неделе состоялись матчи раунда плей-офф Кубка Билли Джин Кинг – бывшего Кубка Федерации. Вынос Японии с сухим счетом 4-0 оформила Украина – два очка команде принесла лидер Элина Свитолина. Победа провела украинок в квалификацию за попадание в основной розыгрыш турнира.

Нидерланды одолели Китай (3-2), Польша – Бразилию (3-2), Канада – Сербию (4-0), Италия – Румынию (3-1), Великобритания – Мексику (3-1), Казахстан – Аргентину (3-2), Латвия – Индию (3-1).

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