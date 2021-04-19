20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев станут достойной заменой «Большой тройке», куда, помимо Надаля, неофициально входят Роджер Федерер и Новак Джокович.

«Мы стареем, и это нормально. Хорошо, что приходит новое поколение великих теннисистов – за этим очень интересно наблюдать. Кто из них лучший? Очень сложный вопрос. Не хочу выбирать, потому что наверняка сделаю ошибку, ведь так?

Медведев, Циципас, Зверев, Тим (правда, он постарше), еще Шаповалов. Может быть, Феликс [Оже-Альяссим], Рублев. Это большое поколение великолепных игроков. Сейчас вообще очень много молодых теннисистов с большим потенциалом – посмотрим, что будет в ближайшие пару лет. Тот, кто сможет улучшиться, будет иметь больше шансов на успех. Я рад, что могу бороться за титулы с этими молодыми великолепными игроками», – цитирует 34-летнего Надаля Metro

Теннис Рублев обновил рейтинговый рекорд, Надаль не обошел Медведева 6 ЧАСОВ НАЗАД

На грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло Надаль уступил 23-летнему Андрею Рублеву, который проиграл борьбу за титул 22-летнему греку Стефаносу Циципасу.

Надаль идет третьим в текущем рейтинге ATP – помимо Новака Джоковича, его опережает Даниил Медведев.

ATP Монте-Карло Монте-Карло – переломный турнир для тенниса. Некстген в огне 19 ЧАСОВ НАЗАД