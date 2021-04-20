Номер один рейтинга ATP Новак Джокович и третья ракетка мира Рафаэль Надаль устроили заочный спор об отношении к победам на турнирах «Большого шлема».

«Конечно, я хочу выиграть больше «Шлемов», в этом нет никаких сомнений, но я не так одержим этим, как Новак. Не в отрицательном смысле, но он определенно сосредоточен только на этом, это многое для него значит. Новак постоянно говорит о рекордах, к которым стремится, и он молодец. Но у меня другой подход», – сказал Рафа в интервью Metro

Ответ Джоковича не заставил себя ждать – во время пресс-конференции на домашнем турнире в Белграде первая ракетка мира заявил следующее: «Рафа имеет право высказать свое мнение, даже о том, как он меня видит. Я его очень уважаю, наверное, больше, чем любого другого игрока в мире. Он самый главный соперник в моей карьере. Однако лично я не чувствую, что чем-либо одержим. Я лишь чувствую страсть и огромное желание. Я иду к достижению своих целей, и у меня никогда не было проблем с тем, чтобы выразить это словами.

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Может быть, кому-то тяжело произнести что-либо, а затем придерживаться своих слов, но мне никогда не было трудно сказать: «Я хочу побить этот рекорд или достичь определенной цели». Я не знаю, почему это может быть плохо. Не только с точки зрения рекордов, но и всего остального – например, политики в теннисе. Я не боялся озвучивать свои цели даже когда был молодым игроком: я хотел быть номером один и побеждать в турнирах. Конечно, эти цели растут – когда вы выполняете одну, появляется другая. Это мой путь, и он уникален, как и путь Рафы», – сказал серб.

Джокович выиграл 18 турниров «Большого шлема».

Новак отстает от Федерера и Надаля на две победы – у Роджера и Рафы по 20 титулов.

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