Директор по бренду WWE Стефани Макмэн заявила, что хочет подписать контракт с теннисистками Сереной и Винус Уильямс.

«Со спортивной точки зрения мне бы хотелось увидеть Серену и Винус Уильямс в WWE, индивидуально или в паре. Есть так много замечательных спортсменов, которых я бы с радостью пригласила в WWE. Среди знаменитостей, которых я хотела бы видеть, это также Cardi B.

Я думаю, что она настолько яркая и полная жизни, что смогла бы поднять планку в WWE. Она была бы потрясающей», – приводит слова Макмэн Tennis World USA со ссылкой на The Rich Eisen Show.

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Макмэн раньше также выступала в рестлинге. Ее муж – известный представитель WWE Triple H.

39-летняя Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях после Australian Open, где она дошла до полуфинала.

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