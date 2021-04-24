Провал Надаля в Монте-Карло на грунте после двухмесячного отгула – закономерная из-за отсутствия турнирной практики штука. И Королю грунта еще придется доказывать мощь перед вдохновленными тинейджерами. Как и его приятелю из Швейцарии, выпавшему из тенниса почти на год. Разницы во времени между странами нет, так что знакомого с Альп Рафа наберет, как только расставит все бутылочки по местам. «Мы можем в любое время созвониться и поговорить о чем угодно. Как раз сегодня с ним разговаривал», – признался испанец.

Эти слова, как сладкая пилюля, ведь заявление Рафы – пощечина фанатской бригаде Федаля – заставляет в недоумении развести руками. «Мы очень хорошие товарищи, и со временем наши отношения стали только лучше. При этом мы не близкие друзья, перед очным матчем я бы не сказал ему, что у меня побаливает колено», – со смехом дополнил Рафа. А как иначе? Соперничество великих уже 5 лет презентуют миру как самую крепкую дружбу в спорте. Обычно оба не стесняются в выражениях и обоюдных комплиментах, придавая союзу еще больше лоска. Этим пользуются журналисты, которые сотню раз за карьеру уточнили статус их отношений. Роджер обычно идет на поводу у публики.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

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Кто из нас не умилялся его словам о противостоянии Рафы и Алекса де Минура в третьем раунде АО-2019? Тогда «Арена Рода Лэйвера» разом ахнула, будто застала признание главного героя ромкома в чувствах: «Все равно выбираю Рафу, потому что это Рафа. И я люблю этого парня». Непреклонен Федерер и в интервью – хоть раз да произнесет сакральное «друг». Похоже, швейцарец во взаимности уверен. «Возможно, в будущем мы сделаем много классных вещей. Может, будем играть выставочные матчи, когда станем старше, может, придумаем интересный бизнес-проект вместе, кто знает. Думаю, здорово, что мы друзья», – откровенничает Федерер.

За сентиментальность в дуэте явно отвечает швейцарец – самые романтичные перлы исходят от него. А вот Рафа скромнее и холоднее. Испанец не говорит о Роджере, как о близком друге, и чаще играет с синонимами: приятель, товарищ, напарник, легенда. В разговорах о союзе всплывают дружелюбие, откровенность и уважение. Но всю страсть отношений он нивелирует своим «чуть-чуть».

«Мы с Федерером соперники, друзья или коллеги? Всего по чуть-чуть. Мы конкурировали друг с другом на протяжении всей карьеры, но это была здоровая конкуренция. Элегантная и уважительная. Мы дошли до того этапа своей карьеры, когда понимаем, что речь не только о победах», – приводит слова Надаля CBS

На пресс-конференции после матча с Андреем Рублевым на US Open в 2017-м Рафу спросили, чем его больше всего восхищает Роджер, с которым он мог встретиться в 1/2 финала. «Я не хочу, чтобы казалось, будто я мечтаю стать его парнем», – парировал Надаль. Раз за разом Рафаэль обламывает и журналистов, и фанатов Федаля очередным холодным отыгрышем. Ему важнее быть в статусе соперника, а не близкого друга. И это главная претензия к подлинности Федаля.

Федаль – новый тренд?

Такому стремительному развитию их отношений могла позавидовать даже Мирка, которая с Роджером вечность и точно помнит тот день – 28 марта 2004 года. 17-летний Рафа сенсационно вынес первую ракетку мира и тогда еще ее бойфренда за 1 час и 7 минут – 6:3, 6:3. «Я уже был №1, когда Рафа только начинал играть в туре. Он тогда был хорошенький – не то, что сейчас», – ерничал Федерер в 2019-м.

Их встреча произошла в третьем круге турнира в Майами. 22-летний Федерер приехал туда после выигрыша первых титулов на Australian Open и в Индиан-Уэллс, а еще победы в Дубае. Он выиграл 28 из 29 матчей, а месяцем ранее впервые стал лидером рейтинга, сместив чемпиона US Open Энди Роддика. Именно американец, Хьюитт и Сафин с Федерером сражались тогда за каждый кубок и первую строчку ATP.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2005 Фото: Getty Images

Для Роджера было неожиданностью увидеть на другой половине корта кого-то не из этой фантастической четверки. Рафа оказался самым молодым на том турнире, а годом ранее даже не играл в основной сетке. Федерер позднее скажет, что к первой встрече с Надалем уже был о нем наслышан – за две недели до Индиан-Уэллс проиграл ему в паре. Репортер The Guardian вовсе напишет, что швейцарец еще до турнира пророчил Рафэлю №1 в ближайшие три года.

Тогда Надаль трижды взял подачу Федерера, а в своих геймах не дал заработать ни одного брейк-пойнта – выиграл аховые 81% розыгрышей первым мячом. Он обезоружил швейцарца топ-спином, вытаскивал неберущиеся мячи, плотно атаковал и выиграл 13 из 14 выходов к сетке. Надаль играл мощно на своем первом же большом турнире против №1. Длинноволосый мальчишка в майке-безрукавке и смешных бриджах чуть ниже колена еще общался с репортерами через переводчика, но уже в тот вечер показал – главным соперником и товарищем величайшего игрока будет именно он.

А дальше уже история – 24 из 40 матчей они провели в финалах турниров, причем девять раз на ТБШ и 14 раз на «Мастерсах». Еще один на Итоговом. 11 встреч состоялись в полуфиналах и только пять – на начальных стадиях турниров. Одному в 2021-м стукнут юбилейные 40, второму – этим же летом 35. И для тенниса эти двое больше, чем просто 40 ТБШ. Столкновение правши и левши, непринужденности и неутомимости, элегантности и напора – такой игры контрастов мир не видел. Это и новый уровень понимания соперничества, где не конфликт и интрига, не файт вне октагона и вызывающие интервью, а благотворительный матч и признание заслуг рождает интерес. Хайпят эти двое на добре, почете и уважении.

«Конечно, это очень важное соперничество для нашего спорта. Оно привлекло много людей, и мне кажется, что из-за разных стилей, характеров, и что мы боремся так долго, это соперничество полезно для тенниса. И мы создаем положительный образ, потому что у нас очень уважительные и дружелюбные отношения», – говорит Роджер.

Новые модники переписывают тренды спортивных отношений, потому что в оппонентах те еще скандалисты или, напротив, совсем безразличные: Хабиб и Макгрегор, Леброн и Коби, Месси и Роналду, Шарапова и Уильямс, Хэмилтон и Феттель, Борг и Макинрой. Никто из них не обедает, не тренируется вместе и не справляется о здоровье близких. И каждый в спорте делает ровно то, что позволит урвать куш ему. Криш и Лео давились неловкими улыбками лишь во время представления номинантов на «Золотой мяч», Уильямс и Шарапова с 2003-го одаривали друг друга презрительными взглядами, Коби и Леброн обходились теплыми объятиями на паркете, а едва зарождающуюся дружбу Конора и Хабиба похоронили словесные войны в инстаграме.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер в ЮАР Фото: Getty Images

«Мы понимаем, что очень важно помогать друг другу и поддерживать хорошие отношения. По-моему, это помогает нашему спорту и позволяет транслировать ценности, которые очень полезны для молодежи. Наше противостояние смогло раздвинуть рамки тенниса», – сказал Роджер.

Они не просто раздвинули рамки, эти парни превратили его в глобальный бизнес. В момент взлета №1 и №2 рейтинга поняли – под грузом популярности и успеха пора сближаться, ведь их союз может дать намного больше. И если даже они не особо переносили друг друга, то ради дела смогли перетерпеть. Пара стычек в начале карьеры тому подтверждение. Рафа в 2012-м жаловался на Роджера, что тот слишком мягок с чиновниками ITF в вопросе призовых и расписания. За резкость ему даже пришлось публично извиняться. А Роджер еще в 2008 предъявил Надалю за его слишком медленный стиль игры на Уимблдоне.

Идею выгодного противостояния подхватила ITF: турнир покрытий, соперничество Мира и Европы на Кубке Лэйвера, дележка номинаций, благотворительные игры, биографическая книга, совместный матч с создателем «Майкрософт» Биллом Гейтсом и комиком Тревором Ноем, академия Надаля. Тогда бренд Федаля уже стал официальной силой, а плотная совместная работа повлияла на фанатский сектор: по щелчку агрессия сторон сменилась на доброе и уважительное отношение – тогда-то #федаль заполонил весь твиттер.

Роджер Федерер на церемонии открытия академии Надаля Фото: Getty Images

Федерер был на открытии теннисной академии Надаля в 2016 году, и во время церемонии Рафа сделал ему подарок в виде рамки с совместными фото. «То, что делает Рафа, – просто удивительно. И если бы это была моя академия, я бы хотел, чтобы Рафа позвонил и спросил помощи. А так как у меня нет своей академии, то сделал это я. Предложил выставочный матч, рекламу академии, участие в матче-открытии. Он пригласил меня, и был большой праздник в честь создания», – рассказывал Федерер.

Ответкой на помощь Роджера стал приезд Рафы на благотворительный турнир. 7 февраля 2020-го в Кейптауне они разыграли очередной матч для детей Африки. На 52-тысячном стадионе Cape Town Федерер и Надаль встретились в одиночке и в паре: швейцарец объединился с Биллом Гейтсом, а испанец – с ведущим The Daily Show Тревором Ноем. Тот матч стал рекордным по посещаемости. Ожидалось, что он принесет благотворительному фонду Федерера более 1 млн долларов, а на деле вышли аж 3 млн.

Апофеозом их общего триумфа стал исторический дуэт на Кубке Лэйвера в 2017-м, который признали одним из лучших спортивных моментов года в мире. И даже показалось, что выставочный турнир выдумали специально для этих двоих и их первого совместного перформанса против Куэрри/Сока. Звезды командовали, советовались с напарниками, направляли друг друга, шутили и дурачились на площадке. Мир стал немного счастливее, увидев этих двоих на одной половине корта.

В 2020-м Рафа и Роджер впервые за 42 года поделили награду «чемпиона-чемпионов» по версии L'Equipe. Оба разом получили по званию «Посол года» от International Tennis Writers Association. А легендарное возвращение Федаля на корты в 2017-м логично трансформировалось в книгу Антонио Аренаса и Рафаэля Плазы «Рафа и Роджер». В ней все о невероятном камбэке, который ознаменовал фантастическое возвращение в топ после травм – Федаль тогда взял четыре ТБШ.

Еще раз пара отметилась на турнире-шоу двух покрытий. Показательный матч организовали ATP на родине Рафы в Мальорке. Одна половина корта стала грунтовой, а другая – травяной. Площадку специально построили за рекордные 19 дней. Надаль выиграл – 7:5, 4:6, 7:6. Ассоциация хотела показать преимущество теннисистов на любимых покрытиях, рекорды на которых сделали Федалю карьеру: у Рафы теперь 100 побед на любимом «РГ». Он догнал Роджера, у которого тоже сотка на фартовом Уимблдоне.

Зачем Рафе отрекаться от дружбы?

Сейчас Надаль намеренно давит по тормозам, перечеркивая весь тот бэкграунд теплых отношений и пережитого одной фразой. Но зачем? Первая и самая оптимистичная причина: он не хочет, чтобы соперничество, тем более на закате карьеры, становилось слишком дружеским – интереснее воспринимать его жесткой битвой за титул. Второе: Рафа не забывает поддать огня противостоянию – частенько этим приемом злоупотребляет новое поколение одаренных теннисистов. Те же Циципас с Медведевым критикуют друг друга в прессе, из-за чего на корте часто витает легкое напряжение.

Третье, и самое печальное, Надаль может и не считает Роджера другом. Что вполне оправдывает отсутствие Федерера на свадьбе испанца. Но тогда не ясно, как швейцарцу еще доказывать преданность: академию открывал, в паре играл, на выставочные турниры приглашал. Остается верить, что это – пиар-решение, шутка или договоренность двух игроков. Хорошо бы взбодрить народ перед очередным камбэком Федаля. В ином случае академия Надаля может не досчитаться одного легендарного учителя – Роджер не раз заявлял, что хочет тренировать молодежь именно там. Или уже нет?

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