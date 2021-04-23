Французский теннисист Бенуа Пэр не будет допущен на Олимпийские игры из-за неспортивного поведения. Такое решение приняла национальная федерация.

«Мы установили правила игры. Я и Арно Клеман (капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса – Eurosport) привыкли всегда высказывать все в лицо. Мы установили правила, но Пэр отнесся к ним неуважительно», – заявил в комментарии L'Equipe глава федерации тенниса Франции Жиль Моретон.

В 2021 году 31-летний Пэр проиграл семь матчей подряд. По ходу игр он матерился, а в Барселоне плюнул в сторону судейской вышки.

На Олимпиаде-2016 он был исключен из расположения сборной. Пэр проиграл во втором круге Фабио Фоньини.

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