Вторая ракетка мира Даниил Медведев вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса.
25-летний теннисист объявил об этом в инстаграме, выложив в сторис видео с грунтового корта в академии Патрика Муратоглу в Ницце.
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  • Медведев сдал положительный тест на ковид перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло и ушел на самоизоляцию.
  • Следующий турнир, на который он заявлен – «Мастерс» в Мадриде, стартующий 2 мая.
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