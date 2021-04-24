Вторая ракетка мира Даниил Медведев вернулся к тренировкам после перенесенного коронавируса.

25-летний теннисист объявил об этом в инстаграме, выложив в сторис видео с грунтового корта в академии Патрика Муратоглу в Ницце.

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Медведев сдал положительный тест на ковид перед стартом «Мастерса» в Монте-Карло и ушел на самоизоляцию.

Следующий турнир, на который он заявлен – «Мастерс» в Мадриде, стартующий 2 мая.

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