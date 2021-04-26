ATP и WTA после грунтовых турниров в Барселоне, Белграде, Стамбуле и Штутгарте обновили рейтинги.

В мужской топ-3 произошли изменения: российский теннисист Даниил Медведев, лишь недавно вернувшийся к тренировкам после перенесенного коронавируса, опустился со второго места на третье. Второй ракеткой мира снова стал испанец Рафаэль Надаль, взявший титул ATP 500 в Барселоне.

Андрей Рублев остался седьмым, Карен Хачанов – 23-м. К Хачанову постепенно подбирается Аслан Карацев: после финала в Белграде он поднялся на одну строчку и стал 27-м. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

ATP Белград Карацев проиграл Берреттини на тай-брейке 3-го сета финала 12 ЧАСОВ НАЗАД

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11963

2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 9810

3 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9700

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 8635

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 7980

6 (6). Александр Зверев (Германия) – 6125

7 (8). Андрей Рублев (Россия) – 6000

8 (7). Роджер Федерер (Швейцария) – 5875

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3765

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3568

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23 (23). Карен Хачанов (Россия) – 2280

27 (28). Аслан Карацев (Россия) – 2087

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Тройка у женщин остается прежней: Эшли Барти, Наоми Осака, Симона Халеп. В топ-10 поднялась Кики Бертенс, выбив Петру Квитову. Американка Серена Уильямс остается шестой.

Первая ракетка России – Вероника Кудерметова, дошедшая до полуфинала в Стамбуле. Теннисистка поднялась на 28-е место. Две позиции прибавила Екатерина Александрова – она теперь 32-я. Полный женский рейтинг – тут

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9655

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7800

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7050

4 (4). София Кенин (США) – 5915

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5835

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5265

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 5205

8 (8). Серена Уильямс (США) – 4850

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4660

10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4405

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28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) – 2140

32 (34). Екатерина Александрова (Россия) – 1990

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) – 1786

37 (37). Дарья Касаткина (Россия) – 1745

41 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) –1690

74 (74). Анна Блинкова (Россия) – 1114

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) – 1071

96 (98). Варвара Грачева (Россия) – 863

98 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) – 854

Титулы на неделе выиграли Рафаэль Надаль, Маттео Берреттини, Эшли Барти и Сорана Кырстя.

Лучшим из российских теннисистов стал Аслан Карацев, дошедший до финала в Белграде.

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