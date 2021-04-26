Грунтовый сезон набирает обороты – на неделе прошли два турнира ATP (Белград и Барселона) и два турнира WTA (Стамбул и Штутгарт). Титулы взяли Маттео Берреттини, Рафаэль Надаль, Эшли Барти и Сорана Кирстя, лучшим результатом для России стал финал Аслана Карацева.

Карацев обыграл Джоковича в Сербии, но дрогнул с Берреттини

Главным турниром для России стал ATP 250 в Белграде, где Аслан Карацев, открытие 2021 года, дошел до финала. Карацев обыграл Альяжа Бедене и Джанлуку Магера, а в полуфинале вышел на Новака Джоковича – первую ракетку мира, выступающего перед домашними трибунами. Аслан и Новак уже играли за выход в финал Australian Open – тогда серб убрал дебютанта в трех сетах.

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Теперь тоже понадобились три партии – но уже Карацеву. Он выиграл со счетом 7:5, 4:6, 6:4 и вышел во второй для себя финал ATP. Матч длился 3 часа 27 минут и на тот момент был самым длинным трехсетовиком 2021-го. Аслан спас 23 брейк-пойнта из 28 – фантастический показатель против Джоковича.

Лучшие моменты 3,5-часовой рубки Карацева и Джоковича. Мощь!

Как часто бывает в подобных ситуациях, на финал теннисиста не хватило. Сетка Маттео Берреттини была значительно легче, полуфинал у 126-й ракетки мира из Японии он выиграл за 2 часа 10 минут, отдав второй сет на тай-брейке, а потом навесив «баранку». Финал завершился со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (0) в пользу итальянца: в концовке решающей партии он легко брал свои подачи, а Карацев спасался с брейк-пойнтов. Тай-брейк Аслан провалил, не взяв ни одного очка, а Маттео уверенно направлял мячи в корт и выиграл первый титул с лета 2019-го.

Лучшие моменты финала Карацев – Берреттини

Рублев вымотался в Барселоне, Надаль движется к «Ролан Гаррос»

Финал Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса шел параллельно с финалом Карацева и был не менее ярким. По длительности матч в итоге обогнал игру Аслана с Джоковичем: 3 часа 40 минут и счет 6:4, 6:7(6), 7:5 в пользу великого испанца. Циципас не сумел взять второй титул подряд после Монте-Карло, хотя лучше подавал и в целом смотрелся не слабее. Во втором сете он отыграл два матчбола, в третьем спасаться пришлось Рафе. Но Надаль брейканул при счете 5:5 с четвертой попытки в гейме и подал на 12-й титул турнира. В рейтинге ATP он вернул второе место, обойдя Даниила Медведева.

Эмоциональная победа Надаля в финале против Циципаса

Российские теннисисты покинули турнир на ранних стадиях. Андрей Рублев с трудом дошел до четвертьфинала: спасал брейк-пойнты от итальянца Гайо из второй сотни, затем отдал сет на тай-брейке Альберту Рамосу. Первый же серьезный соперник, Янник Синнер, отправил Андрея готовиться к грунтовым «Мастерсам» – 2:6, 6:7(6). Рублеву определенно пора сделать паузу в напряженном графике – в Барселоне ему не хватало ни физических сил, ни моральных.

ATP Барселона – Янник Синнер – Андрей Рублев – лучшие моменты

Карен Хачанов вылетел в первом круге от британца Кэмерона Норри (4:6, 6:3, 3:6). К сожалению, три сета и поражение становятся для чемпиона парижского «Мастерса» 2018 года привычным сценарием. Класс соперника при этом неважен – Карен прогрывает и более рейтинговым теннисистам, и тем, кого должен побеждать без особых проблем.

Кудерметова дошла до полуфинала в Стамбуле

Первая ракетка России Вероника Кудерметова выиграла девять матчей подряд и имела шанс сыграть во втором кряду финале, но Элис Мертенс ей помешала. По ходу турнира в Турции Вероника прошла Бернарду Пэру, Кайю Канепи и Ану Богдан, но с Мертенс не справилась: 1:6, 4:6.

Сама бельгийка не сумела развить успех в финале и проиграла Соране Кирсте со счетом 1:6, 6:7(3). Румынка взяла второй титул в карьере, а в полуфинале прошла юную Марту Костюк из Украины, которая во втором круге нанесла поражение Дарье Касаткиной. Кирстя на той же стадии расправилась с Анной Потаповой, а Веру Звонареву выбила Фиона Ферро. В первом круге турнир завершили Анастасия Гасанова, Камилла Рахимова и Анастасия Павлюченкова.

Барти дожала Соболенко в Штутгарте

Австралийская тенниистка Эшли Барти почти не играла в 2020-м из-за пандемии, но в 2021-м взяла уже третий титул. В Штутгарте номер один женского тенниса обыграла в финале Арину Соболенко из Беларуси – 3:6, 6:0, 6:3. Арина до этого выбила третью ракетку мира Симону Халеп в двух сетах, а Барти справилась с украинкой Элиной Свитолиной.

Лучшей (и единственной) из русских теннисисток в Германии была Екатерина Александрова. Она прошла полуфиналистку Australian Open Каролину Мухову, выбила Белинду Бенчич, но потом вылетела от Халеп.

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