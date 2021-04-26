Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свой прорыв в сезоне-2021. Он заявил, что прогресс не был случайным.

«Я и раньше говорил, что это не внезапно случилось – это результат огромной работы, которую я проделал. Просто он пришел в 27 лет. До этого у меня были травмы, проблемы с переездами, а сейчас я отлично работаю с тренером. Мы два с половиной года упорно трудились, и в 2021-м все стало получаться. Так что нельзя говорить, что эти результаты появились внезапно и из ниоткуда. Это был долгий процесс.

Конечно, полуфинал Australian Open придал мне уверенности. Там я обыграл много хороших ребят, потом в полуфинале проиграл Новаку. В Дохе я проиграл Тиму, потом выиграл Дубай. В Майами сыграл не очень хорошо, проиграл Корде. А тут снова на высоком уровне провел все матчи», – цитирует Карацева журналистка Ана Митрич.

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В 2021 году Карацев сенсационно дошел до полуфинала Australian Open, пробившись в основную сетку через квалификацию.

Также он выиграл турнир ATP 500 в Дубае и парный титул с Андреем Рублевым, а на ATP 250 в Белграде дошел до финала, победив Новака Джоковича.

Теннисист снялся с ближайшего турнира ATP 500 в Мюнхене.

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