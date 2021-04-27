Российский теннисист Андрей Рублев посетил домашний стадион ФК «Барселоны» – «Камп Ноу».
«Особенный визит! Андрей Рублев сегодня был на «Камп Ноу»! Было приятно тебя увидеть!» – поприветствовал седьмую ракетку официальной твиттер каталонского клуба.
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«У «Барселоны» потрясающий стадион. Когда он наполняется, это выглядит грандиозно. Много лет назад я познакомился с Жераром Пике и благодаря ему стал болеть за «Барселону». Постоянно слежу за важными матчами команды. Желаю команде всего наилучшего, победы в Ла Лиге», – признался Рублев в интервью клубному каналу каталонцев.
- На прошлой неделе Рублев проиграл в 1/4 финала турнира в Барселоне.
- На счету счету Андрея 8 титулов в карьере в одиночном разряде.
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